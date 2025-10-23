【10/24(金)開催】浜田病院理事長 産婦人科専門医 山村菜実が登壇！「セラピーワールド東京2025」特別講演 更年期を健やかに乗り切るためのセルフケアと最新情報

株式会社セントラルメディエンス

医療従事者のマッチングや医療部材の卸、経営支援等の医療機関のトータルサポート事業を展開する株式会社セントラルメディエンス（本社：東京都港区、代表取締役：中川隆太郎、以下「当社」）の提携先医療機関である、医療法人財団小畑会 浜田病院・東京美容クリニック理事長の山村菜実が、「セラピーワールド東京2025」の特別セミナーに登壇します。昨年に続き2年連続の登壇となり、フェムケアコンシェルジュの木川誠子氏とトークをくりひろげます。

「セラピーワールド東京2025」は、ビジネスマッチング、施術体験、即売会、商談、買い付け、占い体験など、４つのEXPOで新たな出会い、学び、発見、体験ができる「セラピーライフスタイル総合展」です。



「セラピーワールド東京2025」特別企画として開催の特別セミナーに山村理事長がが登壇します。

昨年に引き続き2年連続の登壇で、フェムケアコンシェルジュの木川誠子氏をナビゲーターに迎え、更年期をテーマにお話しします。

更年期は、すべての女性が経験するライフステージです。しかし、「漠然とした不安がある」「何から対策を始めたら良いか分からない」と感じている方も少なくありません。本セミナーでは、更年期を健やかに乗り越え、自分らしく輝くために必要な「基本の知識」と「具体的な対策」を分かりやすく解説いたします。症状の有無や程度には個人差がありますが、正しい知識を持つことが、不安を解消し、前向きに過ごすための第一歩となります。ご自身の身体と心の変化を理解し、充実した毎日を送るためのヒントを見つけてみませんか？「セラピーワールド東京2025」オリジナルのセミナー内容となっていますのでご期待ください。皆様のご来場をお待ちしています。







■講演概要

新たなライフステージの始まり。更年期を健やかに過ごすために知っておきたいこと

日 時：2025年10月24日（金）10:30～11:30

場 所：東京都立産業貿易センター 浜松町館 ５F メインステージ

登壇者：

山村 菜実（医療法人財団小畑会 浜田病院・東京美容クリニック理事長）

木川 誠子（フェムケアコンシェルジュ）

URL：https://therapyworld.jp/

■プロフィール山村 菜実

医療法人財団小畑会浜田病院・東京美容クリニック理事長

東京都生まれ。

産婦人科専門医。東京女子医科大学医学部医学科卒業。

日本産科婦人科学会専門医・日本抗加齢医学会専門医・日本医師会認定産業医・日本美容皮膚科学会正会員

2019年に東京美容クリニックを開設し、2022年から東京美容クリニック表参道本院理事長を務める。婦人科と美容を融合させた”フェムキュア施術“を行い、女性の悩み全てに寄り添う丁寧なカウンセリングにファンが多い。

木川 誠子

フェムケアコンシェルジュ。

出版社勤務を経て、フリーランスのエディター・ライターとして独立。ウィメンズヘルスカテゴリーでの取材を重ね、約10年前からフェムケア領域に取り組み始める。

その知見と、3000個以上のフェムケアアイテムを試し続けた経験を活かしてコンテンツ制作やメディア出演などを行いながら、フェムケアの重要性を伝えている。

