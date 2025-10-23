【申込者限定配信】入山教授登壇｜AI時代に“戦わずに勝つ”日本企業のカテゴリー戦略を語る「CATEGORY X」11/11開催

株式会社ニューピークス早稲田大学大学院 経営管理研究科 早稲田大学ビジネススクール教授 入山 章栄・suswork株式会社 代表取締役社長 田岡 凌

suswork株式会社・株式会社ニューピークスは11月11日(火)、オンラインイベント「CATEGORY Xカテゴリー戦略カンファレンス」(https://www.newpeaks.co.jp/category-x/?organizationId=2659)を開催します。

▍開催背景

サービスの差別化が難しく、コンテンツは溢れ、

AIの進化によって変化のスピードはかつてないほど加速しています。



市場環境が急速に変化する中で、

企業やブランドはどうすれば顧客から選ばれ、そして選ばれ続けられるのでしょうか。

今、必要なのは

誰よりも早く新しい現実と人々の課題を見抜き、

自分たちにしか生み出せない価値で“新しいカテゴリー”を創造することです。

本イベント「CATEGORY X」では、

AI時代における企業の成長とブランドの再構築をテーマに、

経営・マーケティング・クリエイティブの最前線で活躍する登壇者たちが、

“カテゴリー戦略”の本質とその実践を多角的に探っていきます。

本イベントにはキーノート（基調講演）に経営学の第一人者である早稲田大学ビジネススクール教授・入山章栄氏が登壇いたします。

セッションのご紹介

【タイトル】

カテゴリー戦略から考えるAI時代の“日本の勝ち筋”

【セッション紹介】

激動のAI時代、企業が持続的成長を遂げるために不可欠なのが「カテゴリー戦略」です。本講演では、日本企業が直面する課題と可能性を、経営戦略の視点から深く掘り下げます。なぜ今カテゴリー戦略が求められるのか、大手企業にとっての位置づけとは何か――。未来を切り拓く“日本の勝ち筋”を示します。

他にも多彩なセッションを用意

経営・マーケティング・クリエイティブ領域を横断し、

AI時代における「カテゴリー戦略」を多角的に探るセッションをご用意しております。

是非ご参加ください！

セッション(一部ご紹介)

開催概要

イベントの詳細へ :https://www.newpeaks.co.jp/category-x/?organizationId=2659The Breakthrough Company GO代表取締役 PR/Creative Director三浦 崇宏・suswork株式会社 代表取締役社長 田岡 凌株式会社タイミー 執行役員 CMO 中川 祥一・suswork株式会社 COO 舘川 裕司株式会社EXIDEA 取締役副社長 塩口 哲平・suswork株式会社 代表取締役社長 田岡 凌

開催日時：2025年11月11日（火）13:00～

視聴方法：オンライン配信（FanGrowthで配信）

参加費 ：無料（事前登録制）

主催 ：suswork株式会社・株式会社ニューピークス

協賛 ：株式会社EXIDEA、株式会社immedio、株式会社キーワードマーケティング、株式会社Sales Marker、GRAND株式会社、ノバセル株式会社（順不同）

【お問い合わせ先】

株式会社ニューピークス

E-mail：event_info@newpeaks.co.jp

株式会社ニューピークスとは

イベントの詳細へ :https://www.newpeaks.co.jp/category-x/?organizationId=2659

ニューピークスは「しくみとしかけで、ビジネスを革新する」をテーマに、イベントマーケティングを

アップデートする各種サービスを展開しています。

HP：https://newpeaks-biz.com/(https://newpeaks-biz.com/)