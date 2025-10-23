【大宮高島屋】開店55周年の感謝を込めて「開店記念スペシャルセール」開催

株式会社高島屋

大宮高島屋は2025年11月2日（日）に開店55周年を迎えます。ご愛顧いただいているお客様へ日頃の感謝を込めて2025年10月29日（水）より館内各所で特別イベントや限定セールを開催いたします。

物価高騰を受けた生活応援の視点をふまえ、550円均一など目玉品を取り揃えています。

6日間限りの特別プライス満載！大宮タカシマヤ開店55周年記念スペシャルセール

10月29日（水）～11月3日（月・祝）地下2階催会場 ※最終日は午後6時閉場

地下2階催会場にて期間限定で、人気ブランドや食品、リビング用品、婦人・紳士・こども服など、幅広いジャンルの商品を特別価格でご提供します。

オープニングセールやよりどり1,080円コーナー、55周年にちなんだ5,500円・550円均一価格など、6日間限りの特別価格のお品物をご用意しております。

■10月29日（水）オープニングセール 550円均一

［信州須藤農園］100%フルーツ ストロベリー（350g）

［片岡物産］モンカフェ バラエティパック（10P）

［丸昭高田製菓］サクサクアーモンド（250g）

［にんべん］つゆの素ゴールド（500㎖）

［三河屋製菓］海鮮えびせん（195g）

そのほかのお買い得品はこちら

https://www.takashimaya.co.jp/base/omiya/top/img/info_251029_omiya.pdf

素敵な商品が当たる！全館お楽しみ抽選会

10月29日（水）～11月2日（日）

1階特設会場

開店55周年を記念して、素敵な商品が当たるお楽しみ抽選会を開催します。

期間中、税込1,000円ごとのお買上げ（レシート合算不可）でスタンプを1個押印します。スタンプが10個たまるごとに「タカシマヤギフトカード」などが当たる抽選会にご参加いただけます。

協賛：ノジマ、ジュンク堂書店、ドコモショップ、ハグオール、RB大宮アルディージャ

人気キャラクターのタオルが満載！タオル美術館移販売車登場！

10月31日（金）～11月3日（月・祝）

1階正面玄関横 午前１０時～午後５時 ※荒天時は中止になる場合がございます。

今話題の「ちいかわ」や「ポケットモンスター」などのキャラクタータオルやタオル小物を移動販売車で販売いたします。また、期間中ご不要になったタオルをお持ちくださったお客様、先着55名様にノベルティをプレゼントいたします。

※回収できないタオルもございます。

●極度の汚れが付着したもの（土・油・薬剤等）

●綿素材以外が付属しているもの（ボタン・金属等）

●品質ネームが読み取れない、付いていないもの

各階でも開店記念期間の限定販売を開催！

◇メゾン シーラカンス

■10月29日（水）～11月4日（火）

■地下１階 銘菓百選

[メゾン シーラカンス]シーラカンス モナカ（簡易箱 6個入り）2,351円

十勝産小豆の餡とフランスのイズニーバターをサンド。和と洋の組み合わせが絶妙です。