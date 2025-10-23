こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
道の駅とよはしと愛知大学とのコラボ企画第4弾「うずらいもたっぷりん」と「塩ポッタルト」を愛知大学の学生が考案、販売開始
愛知大学は、株式会社道の駅とよはしとの地域連携事業として、道の駅とよはしオリジナルブランド芋「うずらいも」を使用した品、「うずらいもたっぷりん」と「塩ポッタルト」を2025年10月19日（日）より、道の駅とよはしの直営店（temiyo）で販売。道の駅とよはしとの商品開発にあたり、学内公募により参加した学生が、2024年5月から約1年半の歳月をかけてターゲットやコンセプト設計、味の改良、商品パッケージの開発に取り組んできた。「うずらいもたっぷりん」「塩ポッタルト」発売にあたり、商品開発の経緯の他、コンセプトについて学生から説明する新商品説明会を10月19日に道の駅とよはしにて開催した。
◆発売商品
①うずらいもたっぷりん
道の駅とよはしオリジナルブランド芋「うずらいも」は色つやが良く、その色がよく見えるよう透明のカップを使用し視覚的にもおいしさを伝えられるようにしました。また、ナッツを乗せることによってご褒美感をプラスし、ザクザクした触感と香ばしさがアクセントになっています。カラメルともよく合うため、最後までおいしく食べられるプリンです。手に取っていただきやすいように、遊び心あるパッケージデザインを意識しました。販売価格：\490（税込）
②塩ポッタルト
強い甘みととろりとした食感のうずらいもの特徴とさつまいも"そのもの"の黄色を活かし、食べやすいタルト生地の中に濃厚ないもペーストをたっぷり入れ、甘煮のさつまいものブロックと岩塩をアクセントして"甘すぎないちょっぴり大人な"スイートポテトタルトになりました。コーヒーなどお好きな飲み物と一緒に、ホッと一息いれたいときにぜひご賞味ください。 販売価格：\390（税込）
◆販売詳細
販売時期：2025年10月19日（日）
場 所：道の駅とよはし「temiyo」
営業時間： 9：00～18：00
◆学生コメント
・私がこの商品開発を通して学んだことは、相手に寄り添う視点の大切さです。商品開発においては、自分たちが作りたいものを作るのではなく、「誰に、どんな気持ちで、食べた時に何を感じて欲しいのか」を軸に、手間を惜しまず試行錯誤を重ねることが、より良いものをつくるうえで欠かせないことだということを学ぶことができました。
・目指していることと実際にできることのギャップが想像以上に大きいことを実感しました。メンバー内で案を出し合っていくつかの候補を挙げたとしても、さまざまな理由から容易に実現できず、再検討が必要になることが何度も重なりました。しかし、めげずに何度もトライし続けることで、この商品を完成させることができました。実現できないことをマイナスにとらえるのではなく、より良いものを作り上げるきっかけとして捉え、挑戦し続けることがいかに大切かを学ぶことができました。
◆お問い合わせ
愛知大学地域連携推進事務室 鈴木
TEL：0532-47-4144（事務室直通）
愛知大学公式サイト https://www.aichi-u.ac.jp/
愛知大学公式サイト地域連携ページ https://www.aichi-u.ac.jp/social
