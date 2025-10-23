プラスサイズの女性たちが“ありのまま”の美しさを表現

Smiles and Thanks株式会社

2025年10月19日(日)、Smiles and Thanks株式会社（代表取締役：スティーブン・ヘインズ、東京都港区）が主催するプラスサイズビューティーコンテスト「Today’s Woman Japan 2025」が開催されました。

当日は約300名の観客で会場が満席となり、21名のファイナリストたちがステージ上で“自分らしさ”と“ありのままの美しさ”を堂々と表現しました。

大盛況のうちに開催されたToday's Woman Japan 2025 受賞者を囲んでのグループフォトOpening Show 「Family Photo」

■ ファイナリスト21名が伝えた「自分を愛すること」のメッセージ

「大切なのはウエストのサイズよりも心のサイズ」という理念のもとに開催される本コンテスト。

多数の応募者の中から選ばれた21名のファイナリストが、それぞれの人生を背負い、光り輝くステージへと歩みを進めました。

中には、これまで“プラスサイズ”という理由で心ない言葉を受けたり、周囲との比較の中で自信を失っていた方々もいました。

しかし本コンテストでは、審査よりも「自分を愛すること」「他者を認め合うこと」に重点を置いており、参加者一人ひとりがその思いを胸に、自分自身と向き合いながらステージに立ちました。

「このステージが初めて自分らしくいられた場所だった」「誰かと比べるのではなく、自分を誇れるようになった」と語る声も多く聞かれ、イベントが単なるコンテストの枠を超え、自己受容と肯定を生むコミュニティとして機能していることが感じられました。

ファイナリストたちは、自分らしさを表現するドレスを身にまとい、堂々とランウェイを歩きました。

舞台袖では互いに励まし合い、ステージ上ではその想いを言葉や笑顔、しぐさで伝え合う――そんな姿が印象的でした。

それぞれが歩んできた道のりや想いがにじむスピーチのひとつひとつに、観客は深く耳を傾け、涙ぐむ姿も見られました。

ステージを照らすライトの下で輝くのは、体型でも容姿でもなく、「自分を愛する勇気」そのものでした。

観客席からは温かい拍手と歓声が絶えず、最後には会場全体が一体となるような感動に包まれました。

「Today’s Woman」は、出場者のみならず、観客一人ひとりにとっても、“自分の中の美しさ”を再発見する機会となりました。

主催者 スティーブン・ヘインズと優勝者 Most Sophisticated 2025 Otoさん(左) Most Elegant 2025 Yasukoさん(右)

■ 主催者からのメッセージ

皆さまへ

「Today’s Woman」の創設者兼CEOとして、そして今年で5年目を迎えるにあたり、これまでの歩みを振り返りながら、このコンテストがどれほど意味のあるものになったかを改めて実感しています。

この「Today’s Woman」は、女性たちが自らの希望や夢、そして人生への理解を表現できる場であり、自分自身の成し遂げてきたこと、好きなこと、そして他者を敬いながら前向きに見つめるそのまなざしに対して、自らを誇り、称える機会を共有できる場でもあります。

私たちは常に、平和と優しさをもって扉を開き、誰もが笑顔と高鳴る心でその扉をくぐれるよう願っています。

これからも皆さまのご支援、ご期待、そして何より大切な“友情”とともに、この旅を続けていけることを心より楽しみにしています。

スティーブン・ヘインズ

（サポート：石上進およびチーム一同より “Smiles and Thanks” の想いを込めて）

■ イベント概要

名称：Today’s Woman Japan Plus Size Beauty Contest 2025

主催：Smiles and Thanks 株式会社

開催日：2025年10月19日(日)

会場：浅草橋 Hulic Hall（約300名収容）

内容：スピーチ・ウォーキング・審査発表

目的：「DISCO」D - Diversity、I - Independence、S - Smiles、C - Confidence、O - Opportunities をテーマに、女性たちの新しい美の価値観を社会に広げる

■ コンテストの特徴

・ 多様性の尊重：年齢、国籍、既婚・未婚を問わず、18歳以上の女性が参加可能

・ 心のサイズを重視：外見だけでなく、内面の美しさや情熱、自信を評価

・ 2つのクラス：Sophisticated Class（18歳～39歳）/ Elegant Class（40歳以上・年齢上限なし）

・ コンテスト理念：「DISCO」

D - Diversity（多様性）

I - Independence（自立）

S - Smiles（笑顔）

C - Confidence（自信）

O - Opportunities

（機会：内面から湧き出る平等、美、安心感を表現できる無限の個性とともに）

■ Today's Womanとは

「Today’s Woman」とは、今を生きる自分に優しく、人にも優しく世界に可能性を与えられる人。そして常に前を見て、自分自身を祝福してあげられる人。

このビューティーコンテストは、誰かと比べるものではなく、他のコンテストや既存のスタイルにとらわれるものでもありません。周りの目を気にして自分を偽ったり、ごまかしたりする必要はなく、ただ「本当の自分」を自由に表現できる場所です。ここには、あなたを尊敬し、理解し合える仲間だけが集まる、安全で安心できる空間があります。ありのままの自分を輝かせる、その一歩を踏み出してみませんか？