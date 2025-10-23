2026年の幕開けをころん(すとぷり)と！年始に開催するワンマンライブのオフィシャル先行受付をスタート！

株式会社STPR

株式会社STPR (本社：東京都渋谷区 代表：柏原真人、以下STPR)は、当社所属の2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の「ころん」によるワンマンライブ『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』(2026年1月3日(土)、1月4日(日)開催)について、オフィシャル先行受付を本日10月23日(木)17:30から開始したことをお知らせいたします。

「ころん」にとって約6年ぶりとなるワンマンライブ『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』。出身地・埼玉で迎える凱旋の舞台で、これまで応援してくださったリスナーの皆さまに感謝を込め、特別な時間を創り上げます。

2025年1月に同会場で開催された「すとぷり」ワンマンライブ『すとろべりーめもりーVol.Forever!! 『すとぷり Best Album Release Party 2025』では、自身のソロワンマンライブ開催決定が発表された際に、「たまアリでやりたい！お願いしますっ！」と懇願し、満面の笑みを浮かべていた「ころん」。その時に口にした夢のステージが、ついに現実となります。

本公演のオフィシャル先行受付が本日2025年10月23日(木)17:30よりスタートしました。ぜひ2026年の幕開けを、「ころん」と一緒に笑顔で迎えましょう。

■『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』 公演情報

【公演タイトル】 ころわん！ -あけおめライブ2026 in さいたまスーパーアリーナ

【開催日時】

-2026年1月3日(土)

開場 16:30／開演 18:00

-2026年1月4日(日)

[1部]開場 11:00／開演 12:30

[2部]開場 16:30／開演 18:00

【会場】 さいたまスーパーアリーナ

〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心8

【特設サイト】https://colon-saitama-arena2026.stpr.com/

■ころんワンマンライブ『ころわん！ -あけおめライブ2026- in さいたまスーパーアリーナ』チケット情報

【オフィシャル先行 (抽選)】

●受付期間

2025年10月23日(木)17:30～2025年11月3日(月・祝)23:59

●受付ページ

https://stpr-ticket.com/booths/colon

●指定席 価格：8,800円(税込)

●ファミリー席 価格：6,600円(税込)

≪注意事項≫

※3才以上有料

※全席指定席

※抽選販売となります

※チケットは全て電子チケットとなります

※全ての公演に1回ずつ、お一人様4枚までお申込みいただけます

※『ファミリー席』につきましては、特設サイトの注意事項をご確認の上お申込みください

STPR IDについて

STPR IDは、STPRが提供する各種サービスを1つのIDでご利用いただける無料アカウントです。

ご登録ページ：https://id.stpr.com/

■「ころん」 2ndフルアルバム『空色エンドロール』情報

【タイトル】空色エンドロール

【発売日】2025年12月17日(水)

【予約受付開始】2025年10月11日(土)19:30

●通常盤

品番：STPR-1026

JAN：4573677061231

価格：2,750円(税込)、2,500円(税抜)

仕様：CD1枚(新曲を含む16曲を収録)

●初回限定盤A

品番：STPR-9058

JAN：4573677061248

価格：3,900円(税込)、3,545円(税抜)

仕様：CD1枚(通常盤収録曲)+実写フォトブック

※三方背ケース仕様

●初回限定盤B

品番：STPR-9059

JAＮ：4573677061255

価格：3,900円(税込)、3,545円(税抜)

仕様：CD1枚(通常盤収録曲)+DVD1枚(フォトブックのメイキング映像+歌ってみたMV(2曲))

【取扱店舗】アニメイト/Amazon/楽天ブックス/セブンネットショッピング/HMV・HMV＆BOOKS online/タワーレコード/TSUTAYA RECORDS/STPR ONLINE STORE

【特設サイト】 https://colon-saitama-arena2026.stpr.com/album

■ころん(すとぷり) Profile

株式会社STPRが活動をサポートする2.5次元アイドルグループ「すとぷり」のメンバー。水色担当。インターネット動画配信を中心に人気を博し、YouTube チャンネル登録者数は156万人、TikTok フォロワー92万人、各SNSの合計フォロワー数652万人にのぼる。(2025年10月現在)

ハイテンションゲーム実況者として知られ、X発表の「世界で話題になったゲーム関連の人物」では、21年、22年の上半期に二年連続で1位を獲得。ガサガサボイスの地声と天然水と言われる透き通った歌声のギャップが魅力で、初のフルアルバム「アスター」は、初週に9.4万枚を売り上げ、オリコン週間アルバムランキング2021年2月2日付で初登場1位を獲得。2025年4月に自身初の冠ラジオ番組がスタート。同年12月には2ndフルアルバム『空色エンドロール』をリリース予定。2026 年1 月にさいたまスーパーアリーナでワンマンライブ2DAYS を開催する。

ころん(すとぷり)オフィシャルリンク

公式YouTube：https://www.youtube.com/@colon56n_stpr

公式X：https://x.com/colon56n

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@colon56n_stpr

公式Instagram：https://www.instagram.com/colon56n

公式LINE：https://page.line.me/208hffhq



すとぷり 公式サイト：https://strawberryprince.stpr.com

■株式会社STPRについて

「クリエイティビティと情熱で、世界をもっと楽しくする」というPurpose(パーパス：目的)に向かって、次元を超えた魅力的なコンテンツを創り出し、エンターテインメントの可能性拡張を目指す【総合エンタメプロデュースカンパニー】です。2018年6月15日に創業し、2.5次元アイドルグループ「すとぷり」の活動をプロデュース＆サポート、自主音楽レーベル「STPR Records」の運営や、ライブやイベントの企画制作、クリエイターのキャラクタービジュアルをプロデュース、グッズの企画制作販売を行うMD(マーチャンダイジング)事業を展開。



現在は、YouTubeやTikTokなどのプラットフォームと提携し、音楽原盤や映像コンテンツを軸としたライセンス管理や収益化サポート、プロモーション等を含めたソリューション提供を行う『MCN事業』等も拡大中。

2022年、事業拡大に伴い、新オフィスを「渋谷ヒカリエ」最上階へと移転。オフィス内には音楽スタジオ＆モーションキャプチャースタジオが併設されており、コンテンツスタジオ【STPR Studio】を設立。XRコンテンツの企画制作を行うSTPR Studio事業を開始。2023年にはシンガポール法人を設立し、クリエイターやコンテンツのアジア展開も実施。2024年からは、M&AやCVCなどの投資事業を本格的に開始。



会社名：株式会社STPR

所在地：東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ34F

設立：2018年6月

代表者：柏原 真人

URL：https://stprcorp.com/