ÃæÌÜ¹õDAN¡¢Ì¡²è¡Ö¥½¥¦¥ë¥¤ー¥¿ー¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜT¥·¥ã¥Ä¤òÈ¯Çä

¤³¤ì¤Þ¤Çºî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äºîÉÊ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢Ì¤Íè¤Î¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤òºî¤ë¡¢DAN¤ÎT¥·¥ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
Âè4ÃÆ¤Ï2004Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Þ¤Ç¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥¬¥ó¥¬¥ó¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Âçµ×ÊÝÆÆ»á¤Ë¤è¤ëÌ¡²èºîÉÊ¡ØSOUL EATER(¥½¥¦¥ë¥¤ー¥¿ー)¡Ù¡£
º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥Þ¥«¡õ¥½¥¦¥ë¤È¡¢¥¥Ã¥É¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯⛤¥¹¥¿ー¤ÎT¥·¥ã¥Ä2·¿¤òÀ©ºî¡£
¥Þ¥«¡õ¥½¥¦¥ë¤ÏºÇ½ªÏÃ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡Ö·î´©¾¯Ç¯¥¬¥ó¥¬¥ó¡×2013Ç¯9·î¹æ¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¡£
¥¥Ã¥É¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯⛤¥¹¥¿ー¤ÏÃ±¹ÔËÜ23´¬¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤òºÎÍÑ¡£
¹õÇØ·Ê¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿Ã±¹ÔËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë
¹õ¤¤ÉôÊ¬¤Ï¥×¥ê¥ó¥È¤»¤º¥Ü¥Ç¥£¤Î¹õ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸T¥·¥ã¥Ä¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¿§¤òÌÖÅÀ¤Ç15¿§¤ËÊ¬²ò¤·¡¢1¿§1¿§¥·¥ë¥¯¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤Æ¿§¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡ÖÆÃ¿§Ê¬²ò¡×¤È¤¤¤¦¥×¥ê¥ó¥È¼êË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤Ë90Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¼êË¡¤Ç¤¹¤¬Èó¾ï¤ËÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¤Þ¤¿¸½Â¸¤¹¤ëµ¡³£¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤´õ¾¯¤Ê¼êË¡¡£
¥¤¥ó¥¯¤Ë¤ÏÅö»þ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÌýÀ¤Î¥é¥Ðー¥¤¥ó¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃåÍÑ¤ÈÀöÂõ¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯·ÐÇ¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤éÃæÌÜ¹õ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÏÆ±Æü19»þ¤«¤éÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¡ÚSOUL EATER¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ù¿¦¿Í¾¯½÷¡Ö¥Þ¥«¡×¤ÈCOOL¤ÊÃË¤òÌÜ»Ø¤¹Ëâ³ù¡Ö¥½¥¦¥ë¡á¥¤ー¥¿ー¡×¡£
ÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤Î°Å»¦¼Ô¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯⛤¥¹¥¿ー¡×¤ÈÂ¿ÊÑ·Á·¿¹âÀÇ½¤ÎËâ°Å´ï¡ÖÃæÌ³ÄØ¡×¡£
º¸±¦ÂÐ¾Î¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»à¿ÀÍÍ¤ÎÂ©»Ò¡Ö¥Ç¥¹¡¦¥¶¡¦¥¥Ã¥É¡×¤ÈÆóÃúËâ·ý½Æ¡Ö¥ê¥º¡õ¥Ñ¥Æ¥£¡×¡£
»à¿ÀÉð´ï¿¦¿ÍÀìÌç³Ø¹»¤òÉñÂæ¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥Ý¥Ã¥×¡õ¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó!!
DAN
153-0051 ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¾åÌÜ¹õ2-37-10 ¥°¥ìー¥¹¥³ー¥ÈA 1F
OPEN 12:00 - 19:00 ¡Ê¶â¡¦ÅÚ¡¦Æü¤Î¤ß¡Ë
