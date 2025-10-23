【ロンハーマン】LUDLOWの “Archives & New Collection”をお披露目する POP-UP Storeを開催！

株式会社リトルリーグ

心くすぐるデザインが人気のブランドLUDLOW(ラドロー)。毎シーズン話題となる遊び心溢れるバッグや小物たちは、感度の高い人たちから支持されています。2020FWから登場したウエアコレクションは多くの女性たちを魅了しています。



このたび、LUDLOWが展開してきたウエアのアーカイブコレクションと新作コレクションたちが特別に登場するイベントを、ロンハーマン千駄ヶ谷と大阪店にて開催いたします。





本イベントでは、ホリデーシーズンのお出かけにぴったりのアイテムをご用意します。ドラマティックなベルベッドのショートコートやレオパード柄のジャケットなど、冬の装いを格上げするアウターが豊富に揃います。また、今シーズンらしいスタイリングを叶える、ハーフオープン仕様のおすすめトップスも登場します。さらに、煌めきを添えるフリンジアイテムは、LUDLOWならではのスパイスを効かせた華やかさで、ホリデーシーズンのコーディネートを彩ります。

Lucas Coat in Velvet \330,000Double Collar Jacket \275,000Fringe Dress \330,000

通常はご覧いただけないアイテムが、バリエーション豊富にライナップするこの機会にぜひ、LUDLOWの世界観を存分にお楽しみください。

【POP-UP Store “Archive & New Collection”】

■ ロンハーマン千駄ヶ谷店 11月1日(土) ～ 11月9日(日)

東京都渋谷区千駄ヶ谷2-11-1

Tel. 0334706839

■ ロンハーマン大阪店 11月20日(木) ～ 11月30(日)

大阪府大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪 ショップ＆レストラン 南館 2F

Tel. 0677310380

※一部の新作コレクションは受注会となります為、オーダー対象のアイテムについては店頭のスタッフまでお気軽にお声掛けくださいませ

LOOK BOOK :https://ronherman.jp/lookbook?coordinate_name2=2025%20Winter&coordinate_explain2=WomenRon Herman Women 2025 Winter CollectionLOOK BOOKが公開中！！

お客様問い合わせ先：ロンハーマンカスタマーサポート 0120-983-781

平日10:00～17:00（土日祝日、年末年始、大型連休を除く）

ロンハーマン公式HP(https://ronherman.jp/)

ロンハーマン公式Instagram(https://www.instagram.com/ronhermanjp/)