【追加情報】望月けい個展「俗世」　商品情報一部公開＆ライブペインティング開催決定

【追加情報】記念商品

株式会社パルコ

記載は商品ラインナップの一部です。

※画像はイメージです

※実際の商品とは仕様が異なる場合がございます

※商品の購入は、1回の入場につき1回のみとなります

※一部商品には購入数制限を設けさせていただきます

※欠品・再入荷情報はPARCO FACTORY公式X（＠parco_factory(https://x.com/parco_factory)）をご確認ください

【追加情報】作品販売

会場内にて展示する作品は販売を予定しております。

詳細は別途、個展「俗世」公式Xや特設ページにてご案内いたします。

個展「俗世」特設ページ：https://zokuse.mochikei.com/

個展「俗世」公式X：https://x.com/mochikei_info

【追加情報】ライブペイント

会場内にて、望月けいによるライブペイントを開催いたします。

実施場所：展覧会会場内

実施期間：11月24(月)～11月30(日) 各日12:15から1時間予定

※該当時間に展覧会へご入場いただいた方のみ観覧可能です

※開始時間・終了時間は当日変更になる場合がございます

※作画中の撮影や長時間の滞在はご遠慮ください

展示内容

開催に合わせて描きおろされたイラスト数十点をはじめ、望月けい氏がデザインを担当する、Fate/Grand Order「バーヴァン・シー」の描きおろしイラストのほか、オリジナルイラストや過去に手掛けた作品など、約100点を展示。

会場の空間は3つのテーマ「退屈」「騒音」「盲目」というテーマで構成され、作品が本来持つ魅力や作家の意図が、数字や情報の多さによって見えにくくなっている現状に課題を投げかけます。来場者が自身の観賞眼と向き合い、作品の持つ本来の価値を再発見できるような体験を創出します。

コンセプト設計や展示ディレクション、デザインなどは、アートディレクターとして活躍する有馬トモユキ氏（日本デザインセンター）が担当しており、日々多くのイラストが消費されていく現代において、望月けい氏のファン、そしてクリエイティブに関心のあるすべての方々が、一枚の絵とじっくり向き合うことができる内容となっています。

アーティスト・ディレクター コメント

望月けい氏 コメント

望月けいです。

個展「俗世」やらせていただきます。

今、私がこの世で個展をやる意味とは何か、イラストレーターとしての自分とは何か、生きる価値とは、それを追求するために開催することを決めました。

絵を描くことで、自分の思索や喜び憤り、諦観を形にできたらと思っています。

みにきていただけたら嬉しいです。

精一杯がんばります。

有馬トモユキ氏 コメント

望月けいさんの個展「俗世」に参加させていただきます。

望月さんには共感していることがあって、それは今という時間や環境に対する期待と、それと同じくらいの不安、そして、そこから何をするのが（たとえ、歓迎されるものではなかったとしても）良いのだろうと考える像が自分と似ているように感じています。新しいものが出来つつあると感じています。楽しみにしていてください。

望月けい氏プロフィール

その線に宿る力はまさに怪物。攻撃に全振り、それでいて表現幅は広い。外れのないストロークと色で、感情を射抜くイラストレーター。2015年よりフリーランスとして活動を開始し、ゲーム、音楽、書籍など幅広い分野で唯一無二の存在感を放つ。破壊的な創造性で常に自身の世界の表現を更新し続ける。

代表作に『Fate/Grand Order』バーヴァン・シー（妖精騎士トリスタン）、『刀剣乱舞』京極正宗、『レーシングミク 2025Ver.』、『第四境界』キャラクターデザインなど。

望月けい公式X：https://x.com/key_999

開催概要

望月けい個展「俗世」

■会場： 池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORY（東京都豊島区南池袋1-28-2）

■会期 ：2025年11月21日(金)～12月15日(月) 11:00-21:00

※入場は閉場の30分前まで ※最終日18時閉場

■入場料 ：一般 1,000円、中高生 500円 ※小学生以下無料

〈主催〉KEI MOCHIZUKI / EXHIBITION 2025

〈協力〉ピクシブ株式会社、株式会社パルコ

PARCO ART：https://art.parco.jp/parcomuseum/detail/?id=1798

個展「俗世」特設ページ：https://zokuse.mochikei.com/

個展「俗世」公式X：https://x.com/mochikei_info

▼前売券

販売期間：10/16(木)18:00～入場枠に空きがある場合のみ入場前日23:59まで

販売ページ：https://w.pia.jp/t/zokuse-mochikei/

▼当日券

当日入場枠に空きがある場合には、会場にて当日券の販売を予定しています。

※各日販売情報に関しては、PARCO FACTORY公式X（＠parco_factory(https://x.com/parco_factory)）よりご案内いたします。

※状況に応じて整理券を配布する場合がございます。

数多くの人気タイトルのイラストやキャラクターデザイン、書籍の装画など幅広いジャンルで活躍するイラストレーター望月けい氏の個展「俗世」を開催。

2019年に開催された初個展「愛の形としてくれ」から6年ぶり2度目の開催となる本個展では、開催に合わせて描きおろされたイラスト数十点をはじめ、オリジナルイラストや過去に手掛けた作品など、約100点を展示。情報過多な社会の中で、クリエイターとファンがより深く作品を介して繋がれる環境を実現し、クリエイターの創作活動がより多角的に評価され、豊かになることを目指して「俗世」というタイトルが付けられました。