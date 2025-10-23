【福岡ソフトバンクホークス】第3弾LIVE ACT・出演日発表！1/24・25開催「FUKUOKA MUSIC FES.2026（福フェス）」
福岡ソフトバンクホークス株式会社
福フェス公式サイト :
https://fukuokamusic-fes.com/2026/index.html
福フェス公式サイトはこちら
DAY2 1月25日（日）
福岡ソフトバンクホークス株式会社は、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング株式会社およびセレクトショップ「BEAMS」を展開する株式会社ビームスと共同でプロデュースする音楽フェス「FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive（通称：福フェス）」の第3弾LIVE ACTとして6組の出演が決定しましたので、お知らせします。
福フェス公式サイト :
https://fukuokamusic-fes.com/2026/index.html
福フェス公式サイトはこちら
アーティスト出演日DAY1 1月24日（土）
●THE ORAL CIGARETTES
●coldrain【NEW】
●櫻坂46
●Chevon【NEW】
●ハルカミライ【NEW】
●04 Limited Sazabys
●BLUE ENCOUNT
●HEY-SMITH
●マキシマム ザ ホルモン
and more！
DAY2 1月25日（日）
●ano
●[Alexandros]
●Creepy Nuts
●クリープハイプ
●go!go!vanillas
●This is LAST【NEW】
●My Hair is Bad【NEW】
●マルシィ
●RIP SLYME【NEW】
and more！
※アーティスト名は五十音順
チケットオフィシャル＜3次＞先行（抽選）受付開始[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12156/table/456_1_6b5c7092d041d8860499809979461189.jpg?v=202510230628 ]
チケット詳細は公式サイトをご確認ください(https://fukuokamusic-fes.com/2026/index.html)