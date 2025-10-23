【福岡ソフトバンクホークス】第3弾LIVE ACT・出演日発表！1/24・25開催「FUKUOKA MUSIC FES.2026（福フェス）」

福岡ソフトバンクホークス株式会社は、スペースシャワーエンタテインメントプロデューシング株式会社およびセレクトショップ「BEAMS」を展開する株式会社ビームスと共同でプロデュースする音楽フェス「FUKUOKA MUSIC FES.2026 supported by Olive（通称：福フェス）」の第3弾LIVE ACTとして6組の出演が決定しましたので、お知らせします。


福フェス公式サイト :
https://fukuokamusic-fes.com/2026/index.html
アーティスト出演日

DAY1　1月24日（土）

●THE ORAL CIGARETTES


●coldrain【NEW】


●櫻坂46


●Chevon【NEW】


●ハルカミライ【NEW】


●04 Limited Sazabys


●BLUE ENCOUNT


●HEY-SMITH


●マキシマム ザ ホルモン


and more！



DAY2　1月25日（日）

●ano


●[Alexandros]


●Creepy Nuts


●クリープハイプ


●go!go!vanillas


●This is LAST【NEW】


●My Hair is Bad【NEW】


●マルシィ


●RIP SLYME【NEW】


and more！



※アーティスト名は五十音順


チケットオフィシャル＜3次＞先行（抽選）受付開始　

チケット詳細は公式サイトをご確認ください(https://fukuokamusic-fes.com/2026/index.html)


イベント概要

