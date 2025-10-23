【TAC司法書士】オンラインセミナー開催 「記述式対策講座」体験講義 開催のご案内
TAC株式会社
10/25(土)10：00～
・TAC司法書士講座 専任講師
解法から論点理解、答案作成まで記述式対策は「記述式対策講座」で万全！姫野寛之講師が当講座の効果的活用法を解説します！
11月に本格開講する「記述式対策講座」をいち早く体験するチャンスです。
実施日時
オンライン（要予約）
※予約時に募った質問に対する回答（約60分）＋その後、質疑応答を予定しております（当日の状況により時間が前後する場合がございますのでご了承ください）。
予約はコチラ：https://www.tac-school.co.jp/kouza_shisho/sokuhou.html#event
・TAC司法書士講座 専任講師
姫野 寛之 （ひめの ひろゆき）講師
「過去問至上主義」抜群の情報処理能力、豊富な知識と分析力で、シャープな講義を行う。
2002年度司法書士試験合格。 司法書士試験合格に必要な知識を鋭く講義する。受験生心理と過去問を知り尽くしており、常に過去問を意識した視点からの解説は、受講生から“絶賛”されている。 Wセミナー司法書士講座「入門総合本科生」「上級総合本科生」の教材も執筆している。
- 会社概要
会社名：TAC株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、法人研修事業、出版事業、人材事業
本社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト：https://www.tac-school.co.jp/