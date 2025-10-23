企業版ふるさと納税を通じて「平和を担う人財」を育成──テラ・ルネッサンス × 活用企業との対談動画・記事を公開

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

認定NPO法人テラ・ルネッサンス（理事長：吉田真衣、所在地：京都府京都市、以下テラ・ルネッサンス）は、企業版ふるさと納税を通じた「グローバル人財育成事業」に関する対談動画・記事を2025年10月21日に公開しました。本記事では、制度を活用して支援を行う企業の代表2名とご担当者1名が登壇し「なぜこの制度を選び、どのような価値を感じているのか」をテーマに議論。対談では企業の経営者目線での”節税を超えた社会貢献の意義”が語られます。

◯対談記事公開の背景

テラ・ルネッサンスは、企業版ふるさと納税を活用し、佐賀県の東明館高等学校と連携した「グローバル人財育成事業」を推進しています。同事業では、高校生がアジア・アフリカなどの紛争地や貧困地域の課題を自分ごととして学び、自ら社会課題の解決に挑むリーダーシップを育む実践的な教育事業を展開しています。未来の「平和の担い手」を育むこの取り組みを企業版ふるさと納税によるご寄附を通して支える支援企業の声を広く共有するため、本対談動画・記事を公開しました。

◯対談記事の内容（抜粋）

対談には、以下の企業の代表2名とご担当者1名が登壇しました。

株式会社中京会計 代表取締役 伊藤 圭太 氏

つばさホールディングス株式会社 代表取締役 猪股 浩行 氏

同社 経営管理本部 秋山 賢太郎 氏

モデレーター：認定NPO法人テラ・ルネッサンス 理事・創設者 鬼丸昌也



動画・記事内では、次のようなテーマについて語られています

・「節税」だけでなく「未来を共に創る投資」としての制度活用

・社員の誇りや企業文化の醸成に与える効果

・経営者が語る、企業が社会課題とどう関わるかという視点

◯公開動画・記事について

対談記事の全文は、テラ・ルネッサンス公式ウェブサイトにてご覧いただけます。

記事URL：https://www.terra-r.jp/news/oshirase/taidan_20251021.html

動画URL：https://www.youtube.com/watch?v=v2-c1s96fF8

本記事を通じて、企業版ふるさと納税の社会的意義や、教育・地域連携による企業×NGOの新たな共創の形を広く発信してまいります。

◯株式会社中京会計について

愛知県名古屋市を拠点に、経営計画と月次決算を軸として、黒字化・キャッシュフロー改善・融資支 援を手厚くサポートする会計コンサルティング事務所です。

HP：https://chukyo-kaikei.com/

◯つばさホールディングス株式会社について

東京都立川市を拠点に、物流・モビリティ・食品流通など多角的に展開し、「仲間が先、自分は後」 の理念で地域とともに成長を続ける企業グループです。

HP：https://tsubasa-holdings.co.jp/

認定NPO法人テラ・ルネッサンス

「すべての生命が安心して生活できる社会の実現」を目的に、2001年に鬼丸昌也によって設立。現在では、カンボジア、ラオスでの地雷や不発弾処理支援、地雷埋設地域の生活再建支援、ウガンダ、コンゴ、ブルンジでの元子ども兵の社会復帰支援を実施。また、日本国内では、平和教育（学校や企業向けの研修）や、岩手県大槌町で大槌刺し子を運営。2022年にはハンガリー、ウクライナにおける避難民への支援を開始。主な受賞歴：地球市民賞（独立行政法人国際交流基金）、社会貢献者表彰（公益財団法人社会貢献支援財団）、日経ソーシャルイニシアチブ国際 部門賞ファイナリスト（日本経済新聞社）、 第４回ジャパンSDGsアワード 副本部長（外務大臣）賞（外務省）、第52回毎日社会福祉顕彰（毎日新聞東京・大阪・西部社会事業団）、第１回SDGsジャパンスカラシップ岩佐賞「平和の部」（公益財団法人岩佐教育文化財団）、第18回西日本国際財団アジア未来大賞（公益財団法人西日本国際財団）、第10回エクセレントNPO課題解決力賞（エクセレントNPOを目指そう市民会議）、ほか多数。国連経済社会理事会特殊協議資格NGO。



名称：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス

所在地：京都府京都市下京区五条高倉角堺町21番地jimukinoueda bldg. 403号室

URL：https://www.terra-r.jp

理事長：吉田 真衣

設立：2001年10月31日（2014年5月30日より認定NPO法人）

事業内容：『地雷』『小型武器』『子ども兵』の課題に対するアジア・アフリカでの支援活動、および国内での『平和教育』を中心とした啓発活動 など








