US FAN SUPPLYは、米国発【500LEVEL】より大谷翔平選手とカーショー選手のデザインTシャツ2型を予約販売開始（10/14～11/3限定）

大谷翔平選手と伝説の左腕クレイトン・カーショー選手、MLBを代表する2人のスーパースター。

互いへのリスペクトが形になった特別記念デザインTシャツです。ぜひこの瞬間の1枚を。

期間限定でご予約受付中です。

詳細をチェックする :https://usfansupply.com/collections/perorder_20251023_shohei-ohtani-clayton-kershaw

■予約販売期間

2025年10月23日（木）12:00～ 2025年11月3日（月）23:59（日本時間）

■発送予定

2025年11月下旬より順次発送

■【500LEVEL】について

500LEVELは、MLB・NBA・NFLなど世界のトップアスリートやチームと公式ライセンス契約を結ぶ米国発のアパレルブランド。

ファンの“熱”をプロダクトに落とし込み、観戦から日常まで楽しめるデザインで支持を集めています。

今回の大谷翔平選手55号ホームラン記念モデルもその最新作として登場。

■当店 US FAN SUPPLY について

MLB（メジャーリーグベースボール）の正規ライセンス商品をアメリカから直輸入し、日本国内にお届けするECサイトです。

大谷翔平選手（ロサンゼルス・ドジャース）や山本由伸選手をはじめ、海外で活躍する日本人メジャーリーガーや現地スター選手のグッズを幅広く取り揃えています。

人気のボブルヘッド人形やレプリカトロフィーも展開中。

公式サイト：https://usfansupply.com/

お問い合わせ：https://usfansupply.com/pages/contact

【運営会社】

会社名：クロスオーバー株式会社

所在地：東京都千代田区飯田橋2-11-10 ※商品展示は行っておりません。

代表者：齋藤竹紘

事業内容：ECサイト運営、小売・卸売

運営サイトURL：https://usfansupply.com

【本件に関するお問い合わせ先】

https://usfansupply.com/pages/contact