EV GARDEN ふくしま、プレオープンイベント開催！

株式会社EV GARDEN

株式会社EV GARDEN（本社：福島県福島市、代表：金子 與志幸、以下、EV GARDEN）は、2025年11月1日（土）の『EV GARDEN ふくしま』グランドオープンを前に、10月25日（土）・26日（日）の2日間、プレオープンイベントを開催いたします。期間中は「福島日産×EV GARDEN ふくしままちなか音楽祭2025」との連携企画として、EV GARDENと福島日産がネーミングライツパートナーを務め、音楽と食を楽しむ特別な2日間をお届けします。

EV GARDEN ふくしまは、福島市北町に誕生する、商業・オフィス複合施設（*）です。食・ビジネス・カルチャーなど、人々が自然と集い、つながる場所として、地域の"新しい日常"を提案いたします。シェアオフィスやコワーキングスペース、イベントスペースなどを完備し、レストラン『Tuttino Kitchen』にてお食事もお楽しみいただけます。

（*）【福島日産】EV GARDENのティザーサイトがオープン(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000086.000129846.html) ※EV GARDENは福島日産のグループ会社です。

プレオープンイベント 概要

日時：2025年10月25日（土）・26日（日） 11:00～16:00

※雨天時でも、EV GARDEN ふくしまステージは開催いたします

会場：EV GARDEN ふくしま（福島市北町2-32）

内容：・「福島日産×EV GARDEN ふくしままちなか音楽祭2025」にてEV GARDEN ふくしま 内に『結（ゆい）』をテーマとしたステージを設置

・出張Tuttino Kitchen（まちなか広場）にて飲食販売

・EV GARDEN ふくしまでは、ピザやパスタをテイクアウト形式でご提供

ふくしままちなか音楽祭との連携

プレオープン期間中、EV GARDENは同音楽祭のネーミングライツパートナーとして、地域文化を応援。音楽と食がまちなかで交わる2日間を通して、"人が集う EV GARDEN"の魅力をいち早く体験いただけます。

詳細はこちら :https://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/7/1032/1/12870.html福島日産×EV GARDEN ふくしままちなか音楽祭2025 HP

ぜひEV GARDEN ふくしまで音楽と食の時間をお楽しみください。皆様のまちなかでの週末に、少しだけ特別な色を添えるお手伝いができますよう、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

【会社概要】

会社名：株式会社EV GARDEN

設立：2024年12月27日

代表取締役：金子 與志幸

本社所在地：〒960-8041 福島市仲間町9番16号

事業内容

1. 地域連携型複合施設運営事業

・「EV GARDEN ふくしま」「EV GARDEN なみえ」等の拠点にて、飲食・オフィス・防災・イベント等が融合する複合施設を展開

・災害時の避難・電力供給拠点として機能（太陽光・蓄電池・V2H設備導入）

2. 飲食事業（Tuttino Kitchen）

・地産地消・和×イタリアンの融合

・子ども食堂・食育・ケータリング・テイクアウトなど、地域とつながる「食」を実現

3. オフィス・コワーキング事業

・EV GARDEN施設2階にテナント誘致、シェアEV・高速Wi-Fi・共用会議室など完備

・スタートアップや地域企業の共創を促すシェアスペースを提供

4. プロモーション・コンサルティング事業

・地域イベントの企画・運営、企業支援、まちづくりコンサルティング

5. 不動産賃貸・管理事業

6. 電気自動車向けインフラサービス

・EV充電サービス（普通・急速）、V2H連携によるエネルギー循環の支援

主な拠点

・EV GARDEN ふくしま（ 福島県福島市北町2番32号）

・EV GARDEN なみえ（2026年完成予定）

ウェブサイト：https://evgarden.co.jp/