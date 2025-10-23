【パズル＆ドラゴンズ】サンリオキャラクターズとのコラボを実施！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

サンリオキャラクターズとのコラボを実施！

https://pad.gungho.jp/member/collabo/sanrio/2510/(https://pad.gungho.jp/member/collabo/sanrio/2510/)

パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ（通称、パズドラ）』にて、サンリオキャラクターズとのコラボを

2025年10月24日（金）から実施いたします。

本コラボでは、新たに株式会社サンリオの「バッドばつ丸＆ポチャッコ」「マイメロディ＆クロミ」「ハローキティ＆ポムポムプリン」など、さまざまなコラボキャラクターが登場します。

また、新登場のコラボキャラクター「ヴァレリアはなまるおばけ」の初回入手時にきせかえドロップ「サンリオキャラドロップ6」が解放されます。

さらに、「ノヴァシナモロール」を初めて入手すると特別なバッジが手に入ります。このバッジは「烈空の紅龍喚士・ソニアキティ」を初めて入手することで、「コラボ強化＋【サンリオキャラクターズ】」へと強化されます。

「ヴァレリアはなまるおばけ」「サンリオキャラドロップ6」「烈空の紅龍喚士・ソニアキティ」コラボバッジ、コラボバッジ＋ガチアバター「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」

スペシャルダンジョンには、「キティガチャドラ＆プリンガチャドラ 降臨！」が登場。ボスを倒すと「キティガチャドラ＆プリンガチャドラ」が確定でドロップし、対象のフロアを初クリアした方には、「4人でガチ【対戦】」で使用できるガチアバター「ハンギョドン」をゲーム内メールでお送りします。

あわせて、新たに登場する『「ポチャッコ」称号チャレンジ！』をはじめ、合計4種類の称号チャレンジにも挑戦できます。

その他、MPショップに「烈空の紅龍喚士・ソニアキティ」、モンスター交換所に「イチゴマン」などが新たにラインナップ。加えて、ログインスタンプや、ガチアバターに「けろけろけろっぴ」が新登場するなど、盛りだくさんの内容でお届けします。

キュートなサンリオキャラクターズが活躍するサンリオキャラクターズとのコラボをどうぞお楽しみください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/2010_1_9497724a708ab52d94c1542f287664e5.jpg?v=202510230628 ]

▼サンリオ公式サイト: https://www.sanrio.co.jp/

▼サンリオキャラクターズ コピーライト

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G660081

『パズル＆ドラゴンズ』基本情報

タイトル：パズル＆ドラゴンズ

ジャンル：パズルRPG

対応機種：

・iOS15以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

※32bit版の端末は非対応です。

公式サイト： https://pad.gungho.jp/

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

アプリアイコン

