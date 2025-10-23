【パズル＆ドラゴンズ】サンリオキャラクターズとのコラボを実施！
サンリオキャラクターズとのコラボを実施！
https://pad.gungho.jp/member/collabo/sanrio/2510/(https://pad.gungho.jp/member/collabo/sanrio/2510/)
パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ（通称、パズドラ）』にて、サンリオキャラクターズとのコラボを
2025年10月24日（金）から実施いたします。
本コラボでは、新たに株式会社サンリオの「バッドばつ丸＆ポチャッコ」「マイメロディ＆クロミ」「ハローキティ＆ポムポムプリン」など、さまざまなコラボキャラクターが登場します。
「バッドばつ丸＆ポチャッコ」
「マイメロディ＆クロミ」
「ハローキティ＆ポムポムプリン」
また、新登場のコラボキャラクター「ヴァレリアはなまるおばけ」の初回入手時にきせかえドロップ「サンリオキャラドロップ6」が解放されます。
さらに、「ノヴァシナモロール」を初めて入手すると特別なバッジが手に入ります。このバッジは「烈空の紅龍喚士・ソニアキティ」を初めて入手することで、「コラボ強化＋【サンリオキャラクターズ】」へと強化されます。
「ヴァレリアはなまるおばけ」
「サンリオキャラドロップ6」
「烈空の紅龍喚士・ソニアキティ」
コラボバッジ、コラボバッジ＋
ガチアバター「ハンギョドン」「けろけろけろっぴ」
スペシャルダンジョンには、「キティガチャドラ＆プリンガチャドラ 降臨！」が登場。ボスを倒すと「キティガチャドラ＆プリンガチャドラ」が確定でドロップし、対象のフロアを初クリアした方には、「4人でガチ【対戦】」で使用できるガチアバター「ハンギョドン」をゲーム内メールでお送りします。
あわせて、新たに登場する『「ポチャッコ」称号チャレンジ！』をはじめ、合計4種類の称号チャレンジにも挑戦できます。
その他、MPショップに「烈空の紅龍喚士・ソニアキティ」、モンスター交換所に「イチゴマン」などが新たにラインナップ。加えて、ログインスタンプや、ガチアバターに「けろけろけろっぴ」が新登場するなど、盛りだくさんの内容でお届けします。
「イチゴマン」
キュートなサンリオキャラクターズが活躍するサンリオキャラクターズとのコラボをどうぞお楽しみください。
▼サンリオ公式サイト: https://www.sanrio.co.jp/
▼サンリオキャラクターズ コピーライト
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G660081
『パズル＆ドラゴンズ』基本情報
タイトル：パズル＆ドラゴンズ
ジャンル：パズルRPG
対応機種：
・iOS15以降の対応端末
・Android OS 7.0以降の対応端末
※32bit版の端末は非対応です。
公式サイト： https://pad.gungho.jp/
(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
