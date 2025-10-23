【人間不信の年下リーマン×妄想好きの一途な童貞処女】「綾峰さんは妄想みたいに抱かれたい」(著：吉田屋ろく)紙書籍＆電子書籍にて大好評発売中！

株式会社アニメイトホールディングス

【STORY】

会社員の百鬼は、なぜか突然、先輩・綾峰のしているHな妄想が見えるように…！

ある時は満員電車内で咥えられ、またある時にはエレベーターの中で…。

しかもそれらは、百鬼から綾峰に迫るようなものばかりだ。

夢の中での淫乱な姿とは裏腹に、現実の彼は爽やかで誠実そのもの。

なぜそんな妄想をするのか--百鬼は彼の本心が気になっていた。

そんなある日、いつものようにAVで抜こうとした百鬼は、綾峰の姿を重ねてしまい――!?

【試し読み】

続きはコミックスでお楽しみください！

【商品情報】

タイトル：綾峰さんは妄想みたいに抱かれたい

著：吉田屋ろく

発売日：2025年10月22日

判型：B6判

定価：858円(税込)

レーベル：ダリアコミックス

発行：株式会社フロンティアワークス

■特典情報

■作品HP

https://www.fwinc.jp/daria/detail/?code=978-4-86657-879-8

■C表記

(C)ROKU YOSHIDAYA/Frontier Works Inc.

■ダリアとは

あなたの毎日を彩る、“恋”を届けるBLレーベル。

日本＆海外の人気作品を続々リリース中！

偶数月22日発売の雑誌「Daria」では豪華付録やプレゼント企画を実施中！

ダリア公式HP： https://www.fwinc.jp/daria/

ダリア公式X：https://x.com/daria_fwinc