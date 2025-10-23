【人間不信の年下リーマン×妄想好きの一途な童貞処女】「綾峰さんは妄想みたいに抱かれたい」(著：吉田屋ろく)紙書籍＆電子書籍にて大好評発売中！

【STORY】


会社員の百鬼は、なぜか突然、先輩・綾峰のしているHな妄想が見えるように…！


ある時は満員電車内で咥えられ、またある時にはエレベーターの中で…。


しかもそれらは、百鬼から綾峰に迫るようなものばかりだ。


夢の中での淫乱な姿とは裏腹に、現実の彼は爽やかで誠実そのもの。


なぜそんな妄想をするのか--百鬼は彼の本心が気になっていた。


そんなある日、いつものようにAVで抜こうとした百鬼は、綾峰の姿を重ねてしまい――!?




【試し読み】


















































【商品情報】







タイトル：綾峰さんは妄想みたいに抱かれたい


著：吉田屋ろく


発売日：2025年10月22日


判型：B6判


定価：858円(税込)


レーベル：ダリアコミックス


発行：株式会社フロンティアワークス




■特典情報






■作品HP


https://www.fwinc.jp/daria/detail/?code=978-4-86657-879-8



■C表記


(C)ROKU YOSHIDAYA/Frontier Works Inc.




