【人間不信の年下リーマン×妄想好きの一途な童貞処女】「綾峰さんは妄想みたいに抱かれたい」(著：吉田屋ろく)紙書籍＆電子書籍にて大好評発売中！

【STORY】
会社員の百鬼は、なぜか突然、先輩・綾峰のしているHな妄想が見えるように…！
ある時は満員電車内で咥えられ、またある時にはエレベーターの中で…。
しかもそれらは、百鬼から綾峰に迫るようなものばかりだ。
夢の中での淫乱な姿とは裏腹に、現実の彼は爽やかで誠実そのもの。
なぜそんな妄想をするのか--百鬼は彼の本心が気になっていた。
そんなある日、いつものようにAVで抜こうとした百鬼は、綾峰の姿を重ねてしまい――!?
【試し読み】
続きはコミックスでお楽しみください！
【商品情報】
タイトル：綾峰さんは妄想みたいに抱かれたい
著：吉田屋ろく
発売日：2025年10月22日
判型：B6判
定価：858円(税込)
レーベル：ダリアコミックス
発行：株式会社フロンティアワークス
■特典情報
■作品HP
https://www.fwinc.jp/daria/detail/?code=978-4-86657-879-8
■C表記
(C)ROKU YOSHIDAYA/Frontier Works Inc.
■ダリアとは
あなたの毎日を彩る、“恋”を届けるBLレーベル。
日本＆海外の人気作品を続々リリース中！
偶数月22日発売の雑誌「Daria」では豪華付録やプレゼント企画を実施中！
ダリア公式HP： https://www.fwinc.jp/daria/
ダリア公式X：https://x.com/daria_fwinc