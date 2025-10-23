【新ブランド誕生】設立62年の老舗中華ブランド「藤屋」から“贈ってもうれしい、囲んでもうれしい” 中華の新定番「美味藤屋（びみふじや）」デビュー！

株式会社藤屋美味藤屋logo

美味藤屋製品箱美味藤屋製品 チャーシュー、腸詰、くるみ

株式会社藤屋（本社：東京都江東区／代表取締役社長：藤木 守）は、1963年（昭和38年）に東京港区六本木で設立以来、「食のプロデュース」企業として独自の品質と味を追求し、高級中華食材の「FUJIYA BRAND」は全国のホテルやレストランの厨房で、一流の料理人たちに選ばれ続けてきた老舗中華ブランドです。

その確かな技と素材へのこだわりをそのままに、このたび一般のお客様にもお届けできる新ブランド「美味藤屋（びみふじや）」を立ち上げました。

半世紀を超えて磨かれた味と信頼を、ご家庭の食卓に、そして贈りもののひと皿に。

年末のご挨拶やお節、お祝いの席、ホームパーティにも。“贈ってもうれしい、囲んでもうれしい” 中華の新定番としてご提案いたします。

2025年11月、日本橋高島屋での出店を皮切りに、EC販売を中心とした一般展開をスタートいたします。大切な方への贈り物やご自宅での特別なひとときに。ぜひお楽しみください。

■出店概要

店名：日本橋高島屋

期間：2025年11月5日（水）～11日（火）

営業時間：施設に準ずる

会場：日本橋高島屋S.C.本館B1 A5エリア

〒103-8265 東京都中央区日本橋2-4-1

取扱商品：チャーシュー各種、腸詰（中華ソーセージ）、くるみの飴炊きなど

※完売次第終了となります。

■美味藤屋公式情報

公式ECサイト：https://bimifujiya.base.shop

公式Instagram：https://www.instagram.com/bimifujiya

■藤屋の信頼と歴史

1963年（昭和38年）、東京港区六本木で設立。

北京ダックやチャーシューをはじめ、60年以上にわたり

全国のホテル・高級レストランの厨房で愛され続けてきた老舗です。

その「プロ御用達の品質」が、今回初めて一般のお客様のもとに届けられます。

■製品情報

藤屋謹製 チャーシュー

広東風チャーシュー（ロングセラーNo.1）

1980年代発売以来40年以上のロングセラー。2023年累計46,000本販売。

豚肩ロースを特製ダレに漬け込み、吊るし焼きで仕上げる本格製法。

食品素材のみでつくり、チャーシュー本来の旨みを引き出します。

蜜汁チャーシュー（グランプリ受賞）

甘みと香ばしさのバランスが絶妙。

フードアナリスト協会主催「ジャパンフードセレクション」グランプリ受賞。

その他人気商品

くるみの飴炊き：上品な甘みと食感。

中華ソーセージ（腸詰）：伝統製法に裏打ちされた深い味わい。

■受賞歴

ジャパンフードセレクション

蜜汁チャーシュー … 2023年7月 グランプリ受賞

広東風チャーシュー … 2024年5月 グランプリ受賞

くるみの飴炊き（80g×5p） … 2024年11月 グランプリ受賞

※ジャパンフードセレクション：

日本フードアナリスト協会が主催する食品評価制度。

23,000人のフードアナリスト資格者が「消費者目線」と「専門家目線」で審査。

■公式ECラインナップ

製品の詳細・販売情報は以下公式ECサイトをご覧ください。

https://bimifujiya.base.shop/

美味藤屋チャーシュー3種美味藤屋チャーシュー3種

美味藤屋自慢のチャーシュー「旨味・蜜味・極醤油」3種の詰め合わせ。

写真左から「旨味」最低限の味付けでうま味を引き出したチャーシュー。「蜜味」蜂蜜を活かした特製蜜ダレに漬け込んだ、甘口のチャーシュー。「極醤油」醤油ベースのしっかりとした味付けと、しっとり柔らかな食感でごはんが進むチャーシュー。

価格：\4,860（税込）

容量：450g

※単品は催事限定（各150g）各1,890円（税込）で販売。オンラインではセット販売のみ。

美味藤屋ソーセージ3種

美味藤屋のソーセージ「腸詰・トリュフソーセージ・青唐辛子ウィンナー」3種の詰め合わせ。

写真左から「青唐辛子ウィンナー」青唐辛子の酸味と辛みが病みつきに。おつまみにオススメ。

「トリュフソーセージ」黒トリュフとトリュフオイルをふんだんに使った香り豊かなソーセージ。

「腸詰」チャイニーズスタイルのドライソーセージ。噛めば噛むほど旨みが広がる美味藤屋自慢の逸品。

価格：\4,860（税込）

容量：570g

美味藤屋ソーセージ3種

美味藤屋チキンブレスト美味藤屋チキンブレスト

上質な国産鶏のムネ肉を、美味藤屋秘伝のタレに漬け込んで低温調理。そのまま食べても、サラダやサンドウィッチにも。

特製ネギパクチーソース、特製棒棒鶏ソース付。

価格：\4,320 （税込）

容量：600g

美味藤屋ビーフ赤ワイン煮

厳選した国産牛ホホと牛バラをお箸でほぐれる柔らかさになるまで赤ワインでじっくり煮込みました。付属の特製ソースとあわせれば、食卓のメインディッシュに。

特製バルサミコソース、特製ジンジャーソース付。

価格：\5,940 （税込）

容量：400g

美味藤屋ビーフ赤ワイン煮美味極上スノージャスミンティー碧潭飄雪美味極上スノージャスミンティー 碧潭飄雪

美味藤屋がお届けする究極のジャスミン茶。

四川省の高地で摘まれた上質な緑茶とジャスミンの花を使用しています。

お湯の中で花が開くことから、青い湖にひらひらと舞う雪になぞらえて、「碧潭飄雪」(へきたんひょうせつ)と呼ばれています。

価格：\3,240（税込）

容量：2g ×ティーバッグ10個

美味くるみの飴炊き

上質なクルミに水飴を薄くコーティングし、胡麻をまぶしました。

カリッとした食感と胡麻の風味が香る高級お茶菓子です。手土産や贈り物にも。

価格：\2,970（税込）

容量：160g

美味くるみの飴炊き美味トリュフナッツ美味トリュフナッツ

アメリカ産のカシューナッツに、トリュフ塩をふんだんに使用しました。トリュフとカシューナッツの風味が口いっぱいに広がります。

価格：\2,700（税込）

容量：130g

■製品に関するお問い合わせ

株式会社藤屋 美味藤屋 担当:渡邊

Mail： bimifujiya@fujiya-inc.co.jp