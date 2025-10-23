アバター付きAIチャット『ピタリー』がFAQ自動生成機能とボイスモードを提供開始

AIVy株式会社

Web対話接客AIアバター『ピタリー』を提供するAIVy株式会社（東京都港区、代表取締役：村上卓斗、以下アイビー）は、2025年9月に「FAQ自動生成機能」、10月に「ボイスモード」をそれぞれ搭載いたしました。本機能は、顧客からの要望を受けて開発されたもので、コールセンターの夜間対応や長時間待機、さらに近年増加している「カスタマーハラスメント（カスハラ）」対応といった社会的課題の解決を支援します。

背景

FAQ自動生成機能とボイスモードを提供開始

通信、通販、保険、旅行といったBtoC事業を展開する企業は、数万人規模の問い合わせを抱える大規模コンタクトセンターを自社で運営しているケースが多く、次のような課題を抱えています。

- 長時間待ち・夜間非対応：「電話がつながらない」「1時間以上待つ」といった顧客からの不満- 簡易な問い合わせの集中：FAQで解決可能な質問の対応にオペレーターが追われ、本来対応すべき複雑案件への時間が不足- チャットツールへの音声ニーズの高さ：特に30代以上の顧客から「声で話したい」「入力は面倒」といった要望- カスハラの増加：理不尽な要求や過剰なクレームが現場負担を増大

こうした背景から、AIによる自動対応とナレッジ蓄積を同時に実現する「FAQ自動生成機能」と、音声で自然に問い合わせができる「ボイスモード」を新たに搭載しました。

新機能の概要

FAQ自動生成機能（9月リリース）FAQ自動生成機能イメージ

ユーザーとの対話を自動的に蓄積・整理しFAQを生成。問い合わせ対応の効率化とナレッジ共有を実現します。さらに、コールセンタースタッフは管理画面から過去の回答や関連情報を瞬時に検索・入力でき、即答が難しい質問もその場で解決可能です。

ボイスモード（10月リリース）ボイスモードイメージ

音声での対話に対応し、夜間や混雑時でもAIが一次対応することで、待ち時間削減と顧客体験の向上を実現します。また、スタッフが対応に迷う場面ではAIがナレッジベースを横断検索し、“わからない”をなくす支援を行います。

想定される利用シーン

ヘルプページや社内FAQをもとに、契約・手続き・注文・配送・予約などに関するよくある質問に自動で回答します。 商品やサービスの詳細説明や案内業務の対応はピタリーで完結、人の判断やシステム操作を伴う対応は担当者へスムーズに引き継ぎぐ一次対応を担います。

ピタリーがお客様のコンシェルジュとなり“聞き役”としてお客様の要件を整理し、担当者が本来の対応に集中できる環境を実現します。

開発者コメント

AIVy株式会社 代表取締役 村上 卓斗

「ピタリーはこれまでの導入事例でも、人員コスト削減と顧客体験向上を両立してきました。今回のFAQ自動生成とボイスモードの追加により、通信・通販・保険・旅行会社といった大規模コンタクトセンターを有する企業において、夜間や繁忙期の対応やカスハラ抑止に大きな効果を発揮できると確信しています。15万円以上のプランの方は標準機能としてご利用いただけます。」

PITALIyとは

Web対話接客アバターPITALIy（ピタリー）

https://aivy.tokyo/clp

Web対話接客アバターPITALIy（ピタリー）

ピタリーは、問合せ対応とリード獲得を同時に行う、AIアバターサービスです。

AIアバターによる24時間365日の自動対応で、ホスピタリティのある対話を通じて顧客との信頼関係を構築しながら、商品PRやリード獲得を実現。CVボタン設置により成約までシームレスに促進できる、新しい形のWeb接客ツールです。

企業独自のキャラクターを用いての業務効率化、売上拡大やブランディング力向上などの効果があり、美容業界やエンタメ業界、婚活業界など、さまざまな業界で採用されています。

AIVy株式会社

『AIで個々の「世界」を広げる』をミッションにAIサービスを展開しています。

会社名 : AIVy株式会社（読み：アイビー）

代表取締役 : 村上 卓斗

サービス :

・完全成功報酬型RECOブーストの開発、販売

・生成AIチャットアバターRECOの開発、販売

・法人向けAIリスキリング事業

所在地 : 東京都港区愛宕2丁目5-1 愛宕グリーンヒルズ MORIタワー34F

ホームページ: https://aivy.tokyo/