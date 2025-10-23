動画累計再生回数4.8億回！人気YouTubeチャンネル「アメチカンのもな」の限定オンラインくじが登場！

株式会社CHET Group

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group（本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔）は、オンラインくじサービス「CHETスクラッチ」にて、人気YouTubeチャンネル「アメチカンのもな」のオリジナルグッズが当たる『アメチカンのもな 限定オンラインくじ 』を、10月23日(木)より販売いたします。

賞品には、当選者限定のYouTube動画やトートバッグなど豪華グッズがラインナップ！CHETスクラッチでしか手に入らない特別なグッズを、是非お楽しみください。

▼アメチカンのもな 大人気ショート動画

https://www.youtube.com/shorts/L22GfrT23mg

アメチカンのもな 限定オンラインくじ

＜CHETスクラッチ＞

販売ページ：https://chetscratch.online/store/lottery/amechikannomona-1

＜販売期間＞

開始：2025年10月23日 (木) 18:00

終了：2025年11月9日 (日) 23:59

＜販売価格＞

1回 770円（税込）

＜商品詳細＞

S賞：限定YouTube動画

A賞：トートバッグ

B賞：マグカップ

C賞：アクリルキーホルダー

D賞：ペットボトルキャップ

E賞：缶バッジ

F賞：ポストカード

アメチカンのもな / プロフィール

可愛い×笑える動画で笑顔をお届け！

猫やスケボー亀が好きな人、動物の日常を楽しみたい人に向けて配信中。

公式YouTube：https://www.youtube.com/@amechikannomona

公式X：https://x.com/Mh0MLiErcV8E97C

CHETスクラッチについて

CHETスクラッチはスマホやPCで楽しめる「ハズレ無しのオンラインくじ」です。

在庫やIPを活用した新たな販売チャネルとして売り上げ拡大に貢献する次世代のエンタメECツールです。

CHETスクラッチ：https://chetscratch.online/store

CHETスクラッチを運営するCHET Marketingとは

CHET Groupが、その他グループ会社と連携しながら音楽、アニメ、ゲーム、画像、映像といった様々なコンテンツを市場に提供するために設立。アーティストのサポートや、音楽配信、グッズ販売、イベント、メディア出演などの機会を提供しています。

■Wanted

CHET Creator

一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。

様々なアーティストコラボレーションをご提供します！

募集クリエイター

・楽曲クリエイター

・イラストレーター

・映像クリエイター

・シンガー

・ボカロP

・YouTubeクリエイター

・TikTokクリエイター

・インフルエンサー

応募はこちらから↓

https://line.me/R/ti/p/@858ulobv

＜会社概要＞

会社名：株式会社CHET Group

代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立：2020年5月

URL：https://chet.com

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

＜本資料に関するお問合せ先＞

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL：pr@chet.co.jp