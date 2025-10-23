動画累計再生回数4.8億回！人気YouTubeチャンネル「アメチカンのもな」の限定オンラインくじが登場！
「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group（本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔）は、オンラインくじサービス「CHETスクラッチ」にて、人気YouTubeチャンネル「アメチカンのもな」のオリジナルグッズが当たる『アメチカンのもな 限定オンラインくじ 』を、10月23日(木)より販売いたします。
賞品には、当選者限定のYouTube動画やトートバッグなど豪華グッズがラインナップ！CHETスクラッチでしか手に入らない特別なグッズを、是非お楽しみください。
▼アメチカンのもな 大人気ショート動画
https://www.youtube.com/shorts/L22GfrT23mg
アメチカンのもな 限定オンラインくじ
＜CHETスクラッチ＞
販売ページ：https://chetscratch.online/store/lottery/amechikannomona-1
＜販売期間＞
開始：2025年10月23日 (木) 18:00
終了：2025年11月9日 (日) 23:59
＜販売価格＞
1回 770円（税込）
＜商品詳細＞
S賞：限定YouTube動画
A賞：トートバッグ
B賞：マグカップ
C賞：アクリルキーホルダー
D賞：ペットボトルキャップ
E賞：缶バッジ
F賞：ポストカード
アメチカンのもな / プロフィール
可愛い×笑える動画で笑顔をお届け！
猫やスケボー亀が好きな人、動物の日常を楽しみたい人に向けて配信中。
公式YouTube：https://www.youtube.com/@amechikannomona
公式X：https://x.com/Mh0MLiErcV8E97C
CHETスクラッチについて
CHETスクラッチはスマホやPCで楽しめる「ハズレ無しのオンラインくじ」です。
在庫やIPを活用した新たな販売チャネルとして売り上げ拡大に貢献する次世代のエンタメECツールです。
CHETスクラッチ：https://chetscratch.online/store
CHETスクラッチを運営するCHET Marketingとは
CHET Groupが、その他グループ会社と連携しながら音楽、アニメ、ゲーム、画像、映像といった様々なコンテンツを市場に提供するために設立。アーティストのサポートや、音楽配信、グッズ販売、イベント、メディア出演などの機会を提供しています。
