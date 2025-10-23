¡ÚËÌ¶å½£»Ô¡Û¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¥À¥¤¥½¥óÀ½ÉÊ¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì!!
¡þ¼«¼£ÂÎÍ£°ì¡ª¥À¥¤¥½¥óÀ½ÉÊ¤òÊÖÎéÉÊ²½
¡¡À¤³¦Åª¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥À¥¤¥½¥óÀ½ÉÊ¤¬
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¡¡º£²óÄó¶¡¤¹¤ë¥À¥¤¥½¥óÀ½ÉÊ¡ÊÊÖÎéÉÊ¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿´Â¡Éô¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¥¹¥Æー¥¿ー¡×¤ò¡¢
¡¡ËÌ¶å½£»ÔÆâ¤Î¹©¾ì¡ÊµÈÀî¹©¶È¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤ÇÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥³¥¢µ»½Ñ¤¬¡¢¥À¥¤¥½¥óÀ½ÉÊ¤Î¹âÀÇ½¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡¡À¤³¦¿å½à¤ÎÀ½ÉÊ¤ËËÌ¶å½£»Ô¤Îµ»½ÑÎÏ¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥À¥¤¥½¥óÀ½ÉÊ¤òÊÖÎéÉÊ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤Ï¡¢ËÌ¶å½£»Ô¤Î¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡¡¡Ê¢¨ÎáÏÂ£·Ç¯10·î23Æü¸½ºß¡Ë
¡¡¤¼¤Ò¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¢¨°Ê²¼¡¢£´À½ÉÊ¤ò£±£°·î²¼½Ü¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£DysonPencilVac Fluffycones¡ÊSV50FC¡Ë
¥¹¥ê¥à¡¢·ÚÎÌ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£ËèÊ¬ºÇÂç140,000²óÅ¾¤·¡¢Âç¤¤Ê¥´¥ß¤«¤éÈùºÙ¤Ê¥Û¥³¥ê¤Þ¤ÇµÛ¤¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£2¤Ä¤ÎLED¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥Û¥³¥ê¤òÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤é¤»¡¢¸«Æ¨¤·¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£ÌÓ¤¬Íí¤Þ¤Ê¤¤FluffyconesÅëºÜ¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê´óÉí¶â³Û¡Ë¡¡296,000±ß
¢£DysonPencilVac Fluffy¡ÊSV50FF¡Ë
1.3kg. ¥À¥¤¥½¥óºÇ·ÚÎÌ¡£ºÇ¤â¥¹¥ê¥à¡¢·ÚÎÌ¤Ç¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¡£ËèÊ¬ºÇÂç140,000²óÅ¾¤·¡¢Âç¤¤Ê¥´¥ß¤«¤éÈùºÙ¤Ê¥Û¥³¥ê¤Þ¤ÇµÛ¤¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê´óÉí¶â³Û¡Ë¡¡208,000±ß
¢£DysonSupersonic Nural(TM) Shine¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥äー¡ÊHD16VLP¡Ë
²á´¥Áç¤òËÉ¤®¡¢¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥ー¥×¡£¤Þ¤ë¤Ç¥µ¥í¥óµ¢¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ä¥äÈ±¤ØÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê´óÉí¶â³Û¡Ë188,000±ß
¢£Dyson Airwrap i.d.(TM)¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥¤¥éー¡õ¥É¥é¥¤¥äー¡ÊHS08VLP¡Ë
ËèÆü¤Î¥É¥é¥¤¤«¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Þ¤Ç ¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÀßÄê¤Ç¡¢¼«Æ°¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê´¬¤È±¤Ø¡£
¡Ê´óÉí¶â³Û¡Ë¡¡218,000±ß
¡þÃÏ°è»º¶È¤Î¶¯¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¡Ö²ÁÃÍ¤¢¤ëÊÖÎéÉÊ¡×
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¤Ï¸Å¤¯¤«¤éÀ½Å´¶È¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¶âÂ°²Ã¹©¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ½Â¤¤Ê¤É
¡¡¡È¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡É¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä»º¶ÈÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥À¥¤¥½¥óÀ½ÉÊ¤ÎÊÖÎéÉÊ²½¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã±¤Ê¤ëÊÖÎéÉÊ¤ÎÄó¶¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢
¡¡ËÌ¶å½£»Ô¤Î¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤òÁ´¹ñ¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
