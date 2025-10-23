クラウドカメラ市場規模、過去の成長、分析、メーカーシェア、開発動向、機会、および2035年までの予測
クラウドカメラ市場セグメンテーション：製品タイプ別（室内カメラ、屋外カメラ、ドアベルカメラ、その他）、用途別（住宅、商業、産業、その他）、接続方式別（Wi-Fi、セルラー、その他）、解像度別（HD、フルHD、4K、その他）、販売チャネル別（オンラインストア、 オフラインストア）； カメラタイプ別（戦略的調達と調達最適化、プロセス効率と最適化、技術とITコスト最適化、エネルギーとリソース管理、アウトソーシングとベンダー管理）； 業界別（医療、製造、小売と消費財、金融サービス、情報技術、エネルギーとユーティリティ、政府と公共部門）； 企業規模別（中小企業（SME）、 大企業）；電源別（バッテリー駆動、有線電源）；視野角別（狭視野角、広視野角）；分析とインテリジェンス別（基本クラウドカメラ、AI搭載クラウドカメラ）；エンドユーザー別（住宅所有者、企業、政府・公共部門）；クラウドサービスモデル別（動画ストレージ、動画サービス（VaaS））；統合別（スタンドアロンカメラ、統合システム） - 2025年から2035年までのグローバル市場分析、動向、機会、予測。クラウドカメラ市場の予測評価を提供します。クラウドカメラ市場における成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場動向を強調しています。
クラウドカメラ市場 概要
クラウドカメラは、ローカルストレージデバイスではなく、リモートのクラウドサーバーにビデオ映像を保存する、ネットワーク接続型の監視カメラの一種です。このカメラを使用すると、ユーザーはスマートフォン、タブレット、またはコンピュータを使用して、インターネット経由でどこからでもライブ映像を監視したり、録画映像にアクセスしたりすることができます。クラウドカメラは通常、動き検出、暗視、双方向オーディオ、AI ベースの警報などの機能を備えています。ホームセキュリティ、ビジネス監視、リモートモニタリングなどに広く使用されています。クラウドストレージは、カメラが破損または盗難に遭った場合でもデータを安全に保護するため、現代のビデオ監視ニーズに対応した安全で便利なソリューションです。
Surveyreportsの専門家はクラウドカメラ市場調査を分析し、2025年のクラウドカメラ市場規模がUSD 17.7百万ドルに達したと推定しています。さらに、クラウドカメラ市場のシェアは、2035年末までにUSD 54.9百万ドルに達すると予測されています。クラウドカメラ市場は、2025年から2035年の予測期間中に約14.2%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれています。
Surveyreportsのアナリストによる定性的なクラウドカメラ市場分析によると、クラウドカメラの市場規模は、リモート監視の需要増加、技術進歩、スマート技術との統合、スマートホームデバイスとリモート監視ソリューションの採用拡大、IoT（Internet of Things）との統合、およびセキュリティ懸念の強化により拡大すると予測されています。クラウドカメラ市場における主要な企業には、Axis Communications, Hikvision, D-Link Corporation, Nest Labs （Google）, Arlo Technologies, Ring （Amazon）, Logitech, Netatmo （Legrand）, TP-Link, VIVOTEK Inc.
