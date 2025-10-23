歯科市場規模、過去の成長、分析、シェア、開発、機会および2033年までの予測である。
Survey Reports LLCは、2025年10月に調査レポートを発行したと発表した。歯科市場のセグメンテーション（歯科消耗品、歯科機器、その他）タイプ別、サービス別（一般歯科、矯正歯科、補綴歯科、口腔 エンドユーザー別（歯科技工所、歯科医院、研究・教育機関、その他） - グローバル市場分析、動向、機会、予測、2024年から2033年）を発行したと発表した。この調査レポートは歯科市場の予測評価を提供しており、歯科市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
歯科市場の概要
歯科市場は、口腔衛生問題の診断、予防、治療を目的とした製品やサービスを網羅している。歯科機器、消耗品、矯正歯科、インプラント、審美歯科、歯科専門家によるサービスなどが含まれる。この市場は、口腔衛生が健康全般に与える影響に対する認識の高まり、歯科技術の進歩、審美歯科処置に対する需要の増加によって牽引されている。デジタル歯科、3Dプリンティング、低侵襲技術などのイノベーションが患者ケアを変革する一方で、人口の高齢化と可処分所得の増加が歯科治療の需要を押し上げている。この市場は歯科クリニック、病院、専門診療所を網羅しており、予防歯科と矯正歯科のニーズの両方が成長を後押ししている。
Surveyreportsの専門家は歯科市場の調査を分析し、歯科市場規模は2024年には408億米ドルに達すると予測した。さらに、歯科市場シェアは2033年末までに963億米ドルの収益に達すると予測される。歯科市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年間平均成長率（CAGR）約10.5%で成長すると予測される。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037513
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332571&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な歯科市場分析によると、歯科市場は、遠隔歯科医療およびデジタルヘルスソリューションの採用、口腔衛生および審美歯科への意識の高まり、歯科における技術的進歩、口腔障害の増加傾向により、市場規模が拡大する。歯科市場における主要企業の一部としては、デンツプライ・シロナ, ダナハーコーポレーション, ヘンリーシャイン, 3M, ジンマー・バイオメット, アライン・テクノロジー社, イボクラール・ビバデントAG, インスティトゥート・シュトラウマンAG, GCコーポレーション, パターソン・カンパニーズ, その他,.などが挙げられる。
当社の歯科市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 各国における歯科市場規模、成長分析、および主要市場プレーヤーの評価である。
● 世界の歯科市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会の分析を、2033年まで各国（日本を含む）別に行うものである。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、サービス別、エンドユーザー別、地域別である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
歯科市場の概要
歯科市場は、口腔衛生問題の診断、予防、治療を目的とした製品やサービスを網羅している。歯科機器、消耗品、矯正歯科、インプラント、審美歯科、歯科専門家によるサービスなどが含まれる。この市場は、口腔衛生が健康全般に与える影響に対する認識の高まり、歯科技術の進歩、審美歯科処置に対する需要の増加によって牽引されている。デジタル歯科、3Dプリンティング、低侵襲技術などのイノベーションが患者ケアを変革する一方で、人口の高齢化と可処分所得の増加が歯科治療の需要を押し上げている。この市場は歯科クリニック、病院、専門診療所を網羅しており、予防歯科と矯正歯科のニーズの両方が成長を後押ししている。
Surveyreportsの専門家は歯科市場の調査を分析し、歯科市場規模は2024年には408億米ドルに達すると予測した。さらに、歯科市場シェアは2033年末までに963億米ドルの収益に達すると予測される。歯科市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年間平均成長率（CAGR）約10.5%で成長すると予測される。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1037513
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332571&id=bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な歯科市場分析によると、歯科市場は、遠隔歯科医療およびデジタルヘルスソリューションの採用、口腔衛生および審美歯科への意識の高まり、歯科における技術的進歩、口腔障害の増加傾向により、市場規模が拡大する。歯科市場における主要企業の一部としては、デンツプライ・シロナ, ダナハーコーポレーション, ヘンリーシャイン, 3M, ジンマー・バイオメット, アライン・テクノロジー社, イボクラール・ビバデントAG, インスティトゥート・シュトラウマンAG, GCコーポレーション, パターソン・カンパニーズ, その他,.などが挙げられる。
当社の歯科市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 各国における歯科市場規模、成長分析、および主要市場プレーヤーの評価である。
● 世界の歯科市場（北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会の分析を、2033年まで各国（日本を含む）別に行うものである。
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、サービス別、エンドユーザー別、地域別である
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会