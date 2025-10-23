自動車の洗車技術向上を目指し洗車検定を実施している一般社団法人 日本総合検定資格センターは、 2026年1月25日（日）にＷＥＢ受検で「洗車検定1級～3級」を開催します。

