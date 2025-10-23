Maison AI、ByteDance社の最新画像生成AI「Seedream 4.0」を搭載

株式会社AuthenticAI

企業向け生成AIプラットフォームを開発・提供する株式会社 AuthenticAI (本社:東京都港区、代表取締役:上田 徹、以下 オーセンティックAI社)は、同社が提供する生成AIプラットフォーム「Maison AI (メゾンエーアイ)」において、ByteDance社が開発した最新の画像生成AIモデル「Seedream 4.0」を新たに追加したことをお知らせします。

これにより、ユーザーはテキストや画像から高精細な画像を生成できるだけでなく、自然言語を用いた直感的な画像編集までをMaison AI上でシームレスに行えるようになり、クリエイティブ制作のワークフローが飛躍的に向上します。

オーセンティックAI社は、「誰もが生成AIを当たり前に使いこなす社会」の実現を目指し、企業向け生成AIプラットフォーム「Maison AI」を提供しています。また、生成AIを通じて企業の創造性や戦略を引き出す“伴走型”の支援にも取り組んでおり、お客様が抱える「どんな課題を、どう解決するか」を共に考え、技術と業界知識を組み合わせて最適なソリューションと成長を支援しています。

■プロの現場を変える「4K解像度」と「高速ワークフロー」

今回新たに追加された「Seedream 4.0」の最大の特徴は、その圧倒的な品質と効率性にあります。最大4K解像度の高精細な画像生成能力は、これまで多くの画像生成AIでは難しかった、高画質が求められる広告クリエイティブ、印刷メディア、大型デジタルサイネージといったプロフェッショナルな現場の要求にも応えるものです。

さらに、「Seedream 4.0」は画像生成と編集機能を一つのアーキテクチャに統合しています。Maison AIは、今回のアップデートにより、Maison AI内で生成から編集までを一気通貫で行えるようになりました。これにより、ツール間を行き来する手間や、それに伴う潜在的なエラーを大幅に削減し、制作ワークフローを劇的に高速化させます。

■話すように編集し、画像を組み合わせて創造する。専門知識を“民主化”する新機能

【画像：Seedream 4.0で生成された4K画像、逆光のライティングも映画のワンシーンのように生成】

Seedream 4.0は、専門的な編集スキルがなくとも、誰もがプロレベルの画像編集・生成を行える「クリエイティブの民主化」を実現します。

Seedream 4.0が持つ強力なマルチモーダル機能は、テキストによる指示だけでなく、お手持ちの画像や複数の画像を組み合わせて、全く新しいイメージを創り出すこと（Image to Image）も可能にします。

加えて、自然言語による編集機能も画期的です。ユーザーは「ジャケットの色をグレーにして」「背景を森に変えて」「『サマーセール』という日本語の文字を入れて」といった、まるで人と対話するような平易な言葉で指示を出すだけで、意図した通りの画像編集や文字入れが可能です。

これまで画像生成AIが苦手としてきた、画像内への自然な日本語テキストの挿入にも対応しており、クリエイティブの幅を大きく広げます。

■チームでの「共創」を加速するMaison AI独自の連携機能

【画像：Maison AI 操作画面/Seedream 4.0で複数枚の画像をアップロードし自然言語で編集】【画像：複数枚の画像から、日本語テキストが追加され生成された一枚の画像】

Seedream 4.0は、Maison AIのプラットフォームに統合されることで、単なる画像生成ツールに留まらない価値を提供します。生成した画像をチーム内で即座に共有し、フィードバックや改善案を募ることで、組織全体のクリエイティブ制作プロセスを円滑にし、「共創」を力強く推進します。

また、もしプロンプト（指示文）の書き方に迷った場合でも、Maison AIに搭載されている他のAIチャットやエージェントに相談しながら、より良い画像を生成していくことが可能です。このように、AIがユーザーに寄り添いながらクリエイティブ制作を支援する「伴走型」の体験は、Maison AIならではの大きな特徴です。

■今後の展望

2025年9月に発表されたばかりの「Seedream 4.0」を、国内でも最速級でMaison AIに搭載できたことは、常に最先端の技術をお客様に届けたいという私たちの想いの表れです。

オーセンティックAI社は今後も、人とAIがそれぞれの強みを発揮し、創造性と生産性を飛躍的に向上させる社会の実現に向け、最新のAIモデルを迅速に導入し、Maison AIプラットフォームの機能強化を続けてまいります。

今回のアップデートに関する詳細は、下記ページよりご覧ください。

https://maisonai.io/blogs/update/ver1-66

■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。ChatGPT（GPT-5）やClaude 4 Sonnet、Nano Bananaをはじめとする14つの高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

誰でも簡単に扱えるUIと、実務に直結する実践的な機能を備えることで、Maison AIは商品企画やマーケティング、社内資料作成など、日々の業務における創造性と生産性の向上を後押しします。

「Maison AI」サービス公式サイト：https://maisonai.io/(https://maisonai.io/)

■Maison AIの導入実績と広がる活用

・累計8,800名以上が利用

・累計利用文字数は150億文字、画像生成は180万枚

・AIエージェントの作成数は3,400体に到達

すでに多くの企業が、Maison AIを通じて生成AIの全社導入を進めることで、大幅な事業効率化や新たなビジネス機会の創出を実現しています。

※実績は、2025年9月時点のもの

■「Maison AI」の特徴

１.複数AIモデルのシームレス活用と透明性

ChatGPT、Google Gemini、Claudeなどの文章生成AIはもちろん、Flux、Stable Diffusionを活用した画像生成AIまで、さまざまなモデルを一つのプラットフォーム上で利用可能。目的に応じてモデルを使い分けることが可能なほか、使用している生成AIモデルを利用者に対して常に開示することで、安全・安心かつ透明性の高い利用環境を実現します。



２.組織の規模や用途に応じて使える柔軟なワークスペース機能

チーム単位から部門、全社まで、あらゆる組織レベルや、目的に応じて共同作業が可能なワークスペースを作成可能。ワークスペースにメンバーを招待し、複数名で同時に活用することで、企業の成長や活用範囲に合わせて柔軟に拡張できます。



３.AI導入・活用を支援する、一貫サポート体制

AI導入を担う社内チームと連携し、導入・活用に向けた戦略設計から運用サポートまでを伴走。企業ごとの課題や目的に応じて柔軟にカスタマイズし、AI活用を着実に推進します。



Maison AIは単なるツールの提供にとどまらず、“企業のAI化を進めるパートナー”として選ばれています。これから本格的にAIを活用したい企業にとってMaisonAIは、AI時代の新たな競争力をいち早く手にするための革新的なソリューションです。

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

