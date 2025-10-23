法人向けサーバー「GF2000」を新発売

サクサ株式会社

サクサは、中小企業における事業継続計画（BCP）対策の一層の強化と柔軟なワークスタイル実現を目的として、クラウドストレージ連携機能、リモートアクセス機能を新たに搭載した法人向けサーバー「GF2000」シリーズを、2025年12月中旬より発売予定です。



■背景

近年、自然災害およびサイバー攻撃によるリスクの増大に伴い、中小企業におけるデータ保全対策の重要性が一層高まっています。加えて、人材確保の観点からは、リモートワーク等の多様な就労形態を導入し、時間・場所に依存しない柔軟な働き方の促進が不可欠となっています。これらの課題に対応するため、サクサはGF1000IIの後継機種として、より高度な機能を有するGF2000を新たに発売いたします。

■主な特長

1. クラウドストレージ連携で、安全にデータ復元

クラウドストレージサービスと連携することで、重要なデータを定期的にクラウドストレージへバックアップできます。地震などの自然災害やサイバー攻撃、あるいは機器の不具合といった不測の事態が発生した場合でも、バックアップされたクラウド上のデータを利用して業務を継続することが可能です。また、ハードウェア復旧後には、クラウドに保存されたデータから安全に復元することができます。

2. 簡単安全なリモートアクセス（リモートコネクト）

外出先や自宅などのリモート環境からでも、インターネット接続があればGF2000本体および社内ネットワークへ安全にアクセスでき、オフィス同様の業務遂行が可能となります。この環境（VPN）は、専門知識がなくても容易に構築できます。さらに、アクセス時の認証はID・パスワード認証だけでなく、SSL証明書による多要素認証方式にも対応。高度なセキュリティで不正アクセスを防止します。

3. PC業務可視化ツール「ビジネステレスコープ」を標準搭載

社員のPCにインストールして利用するPC業務可視化ツール「ビジネステレスコープ」を標準搭載。従来のGF1000シリーズでは本機能は有償オプションでしたが、GF2000ではPC作業やファイルアクセスのログ取得、個人情報ファイルの検出といった機能が標準で利用できます。これにより、社員の業務把握や業務の平準化、情報漏洩リスクの低減に役立ちます。

■標準価格

〇：一部機能 ◎：フル機能

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/29473/table/94_1_90d0a488d7ca66127da0f2a43e5199c3.jpg?v=202510230957 ]

■共通仕様

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/29473/table/94_2_ee2f42ec49ba22c15bd810d3d8fe0e7c.jpg?v=202510230957 ]

■販売目標

2年間で8,000台

■「GF2000」製品ページURL

https://www.saxa.co.jp/product/gf2000/

※1 全機種において、5年間のハードウェア無償保証、オンサイト保守サービス、およびデータ復旧サービスが標準で付帯しております。

※2 ビジネステレスコープには2種類のモードがございます。

〇（ノーマルモード）：PC作業ログ、ファイルアクセスログ、個人情報ファイルの管理が可能です。

◎（プレミアムモード）：ノーマルモードの機能に加え、ダッシュボード機能、外部ストレージ利用制限、透かし印刷等の追加機能をご利用いただけます。



※3 ノーマルモードご利用中のお客様は、「ビジテレプレミアムライセンス 5年 10ユーザー」をご購入いただくことで、プレミアムモードへの移行が可能です。詳細につきましては、カタログや製品ページ等をご参照ください。