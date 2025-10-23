11/19オンライン開催「小規模工場での効率化・歩留まり向上！DXで現場改善の第一歩」のご案内

株式会社キャンパスクリエイト

東京都北区では、2025年11月19日(水)、ZoomウェビナーにてAI・ロボット・IoTセミナー

『【第1回】小規模工場での効率化・歩留まり向上！DXで現場改善の第一歩』を開催します。

第２回 埼玉DX大賞の最優秀賞に輝いた、山本工機株式会社 代表取締役社長 山本 成年氏をお招きし、中小規模でも取り組める現実的なIoT／ロボット導入事例やノウハウをご紹介いただきます。

中小製造業でIoT導入に興味・関心のある方はぜひご参加くださいませ。

AI・ロボット・IoT等先端技術活用セミナー【オンライン】｜東京都北区(https://www.city.kita.lg.jp/business/industry/1011356/1018335/1020437.html)

◆開催趣旨

IoT やロボットなどのデジタル技術の導入は、単なる設備投資ではなく、

“人”の意識改革と受け入れ体制づくりが重要なカギとなります。

山本工機株式会社では、従業員17名中9名がベトナム人技能実習生であり、

言語の壁を超えた情報共有体制の構築と、デジタル技術を活用した生産性向上に挑戦してきました。

本講演では、現場の声を活かした改善活動の進め方、社員への教育・巻き込みの工夫など、

現場が動くための土台づくり＝“ヒト”に焦点を当てたDX の進め方について、

実践事例を交えてご紹介いただきます。

◆開催日

2025年11月19日(水) 13：40～15：00



◆開催方法

Zoomウェビナーでの実施



◆申込ページ

https://logoform.jp/form/VNHo/836407

上記申し込みフォームからお申し込みください。

お申し込み完了後、受付完了メールをno-reply@logoform.jpからご登録いただいた

メールアドレス宛にお送りいたします。

折り返しメールのない場合は、迷惑メールフィルター等の設定をご確認いただいた上で

再度下記フォームからお申し込みください。

なお、セミナー参加に必要なURL等については、セミナーの開催日が近づきましたら

kougyousinkou（アット）city.kita.lg.jp（アットは@）からご連絡いたします。

【定員】先着100名

【申込締切】11月17日（月曜日）



◆参加費

無料



◆講師

山本 成年氏（山本工機株式会社 代表取締役社長）

表彰等：第２回 埼玉DX大賞 最優秀賞受賞



◆対象の方

Zoomウェビナーによるセミナー参加が可能な中小企業主・従業員または一般の方





主催：東京都北区地域振興部産業振興課商工係

企画運営：株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学TLO）