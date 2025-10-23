11/19オンライン開催「小規模工場での効率化・歩留まり向上！DXで現場改善の第一歩」のご案内
東京都北区では、2025年11月19日(水)、ZoomウェビナーにてAI・ロボット・IoTセミナー
『【第1回】小規模工場での効率化・歩留まり向上！DXで現場改善の第一歩』を開催します。
第２回 埼玉DX大賞の最優秀賞に輝いた、山本工機株式会社 代表取締役社長 山本 成年氏をお招きし、中小規模でも取り組める現実的なIoT／ロボット導入事例やノウハウをご紹介いただきます。
中小製造業でIoT導入に興味・関心のある方はぜひご参加くださいませ。
AI・ロボット・IoT等先端技術活用セミナー【オンライン】｜東京都北区(https://www.city.kita.lg.jp/business/industry/1011356/1018335/1020437.html)
◆開催趣旨
IoT やロボットなどのデジタル技術の導入は、単なる設備投資ではなく、
“人”の意識改革と受け入れ体制づくりが重要なカギとなります。
山本工機株式会社では、従業員17名中9名がベトナム人技能実習生であり、
言語の壁を超えた情報共有体制の構築と、デジタル技術を活用した生産性向上に挑戦してきました。
本講演では、現場の声を活かした改善活動の進め方、社員への教育・巻き込みの工夫など、
現場が動くための土台づくり＝“ヒト”に焦点を当てたDX の進め方について、
実践事例を交えてご紹介いただきます。
◆開催日
2025年11月19日(水) 13：40～15：00
◆開催方法
Zoomウェビナーでの実施
◆申込ページ
https://logoform.jp/form/VNHo/836407
上記申し込みフォームからお申し込みください。
お申し込み完了後、受付完了メールをno-reply@logoform.jpからご登録いただいた
メールアドレス宛にお送りいたします。
折り返しメールのない場合は、迷惑メールフィルター等の設定をご確認いただいた上で
再度下記フォームからお申し込みください。
なお、セミナー参加に必要なURL等については、セミナーの開催日が近づきましたら
kougyousinkou（アット）city.kita.lg.jp（アットは@）からご連絡いたします。
【定員】先着100名
【申込締切】11月17日（月曜日）
◆参加費
無料
◆講師
山本 成年氏（山本工機株式会社 代表取締役社長）
表彰等：第２回 埼玉DX大賞 最優秀賞受賞
◆対象の方
Zoomウェビナーによるセミナー参加が可能な中小企業主・従業員または一般の方
主催：東京都北区地域振興部産業振興課商工係
企画運営：株式会社キャンパスクリエイト（電気通信大学TLO）