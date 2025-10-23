Windows誕生記念「Vectorソフト祭り」本日より開催！【ベクターPCショップ】

株式会社ベクターホールディングス

株式会社ベクターホールディングス（本社：東京都港区、代表取締役社長：轟木 一博、URL：https://corp.vector.co.jp/ ）が運営するダウンロードソフト販売サイト「ベクターPCショップ」は、2025年 10月23日（木）より「Vectorソフト祭り」を開催いたします。

1985年11月に誕生したWindows＼40周年／を記念して、Vectorソフト祭りではセキュリティ・バックアップ・画像編集・文書作成など、日常で役立つ100タイトル以上の商品を大特価でご提供します。

さらに、今回はWindows 10サポート終了に伴うPC環境の見直しや、Windows 11へのアップグレードに役立つ商品も多数ラインアップ！

◆キャンペーン概要

名称：Vectorソフト祭り

期間：2025年10月23日（木）～ 2025年11月27日（木）

内容：特設ページにて、Win版・Mac版100タイトル以上の商品を特別価格でご提供

特設ページはこちら :https://pcshop.vector.co.jp/service/special/sale/festival/?utm_source=information&utm_medium=prtimes&utm_campaign=festival_2025&utm_id=314975164

対象ソフトカテゴリ

■高速・快適化

■セキュリティ

■バックアップ・復元

■インターネット関連

■動画鑑賞・変換・編集

■画像・写真編集

■文書作成・印刷

■ビジネス関連

■クリエイター向け

■その他

■Mac用

ベクターPCショップについて

ベクターPCショップは、1999年に開設されたダウンロードソフト専門のオンライン販売サイトです。

「すぐ欲しい！」「あれが欲しい！」といったニーズに応える豊富なラインアップを取り揃え、

目的に合ったソフトをインターネット経由ですぐに購入・ダウンロードできます。

25年以上にわたり、個人・法人を問わず多くのお客様にご利用いただいており、

安心・安全なソフトウェア流通のプラットフォームとして、信頼と実績を築いてきました。

公式サイト：https://pcshop.vector.co.jp/service/

◆公式LINEアカウントのご紹介

特価商品やキャンペーン情報など、最新情報を続々とお届け中です。お得情報を見逃さないよう、ぜひ友だち追加をお願いします！

LINE友だち追加はこちらから▶ https://lin.ee/wdCB7ig

【お問い合わせ】

キャンペーンの詳細やご不明な点がございましたら、下記URLのベクターPCショップサポートまでお気軽にお問い合わせください。

URL ：https://s.shop.vector.co.jp/service/servlet/Service.Inquire.Top

【運営会社】

株式会社ベクターホールディングス

URL ：https://corp.vector.co.jp/