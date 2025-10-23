「Inter BEE 2025」に出展、SMPTE ST 2110対応小型音声卓『TASCAM Sonicview』の二重化電源モデルのほかメディアプレーヤーやフィールドレコーダー新製品を展示
TASCAM（タスカム）は、2025年11月19日 (水) から21日 (金)にかけて千葉県幕張メッセで開催される「Inter BEE 2025」に出展いたします。
見どころ■放送・ライブサウンド向け展示
デジタルミキサー『TASCAM Sonicview』シリーズを中心に展示いたします。SMPTE ST 2110対応のオプションカード『IF-ST2110』により、革新的にリーズナブルな価格でのIP接続が可能な小型音声卓とそのラインナップに加わる二重化電源対応モデル『TASCAM Sonicview 24dp』『TASCAM Sonicview 16dp』を初展示いたします。
また、『TASCAM Sonicview』本体においては、モニター＆コミュニケーション機能、GPIO制御、Ember+プロトコルによるリモート操作など、柔軟な運用に対応する機能群をご覧ください。
ライブサウンド向けの展示においては、正規輸入代理店を務めるdBTechnologiesブランドのラインアレイスピーカーや2-Wayアクティブスピーカーなど各種ご覧いただけます。
会場でTASCAMの最新技術とソリューションをぜひ体感してください。
■設備音響向け展示
USB DAC/FMチューナー搭載SD/USBプレーヤー『MP-800U』や、業務用ステレオBluetooth(R)オーディオレシーバー『RX-BT10』などを展示。
■動画音声/フィールドレコーディング向け展示
カメラとのHDMI Sync機能搭載4chフィールドレコーダー『FR-AV4』やポータブルレコーダー『DR-07XP』『DR-05XP』など32ビットフロート対応の製品群を展示します。
さらに、ニコンZRとのデジタル音声伝送を可能にしたXLRマイクアダプター『CA-XLR2d』の追加機種ニコンキット『CA-XLR2d-N』も展示。
■「INTER BEE DX x IP PAVILION」に『TASCAM Sonicview』シリーズを出展
放送・映像制作のデジタル変革とIP技術をテーマにした特設エリア「INTER BEE DX x IP PAVILION」に『TASCAM Sonicview』『IF-ST2110』との組み合わせにてIP接続技術を体験できるデモをご覧いただけます。
出展概要【日時】
2025年11月19日 (水) ～2025年11月21日 (金)
10:00～17:30 (最終日は17:00まで)
【場所】
幕張メッセ
〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
【出展】
プロオーディオ部門 タスカム/ティアック（株）ブース: 展示ホール2 小間番号2618
INTER BEE DX x IP PAVILION：展示ホール3
【入場】
無料（全来場者登録入場制）
【主催】
JEITA 一般社団法人 電子情報技術産業協会
【詳細リンク】
Inter BEE 2025公式サイト:
https://www.inter-bee.com/ja/
タスカム/ティアック（株）出展者詳細ページ:
https://www.inter-bee.com/ja/forvisitors/exhibitor_info/detail/detail.html?id=1662
出展予定の新製品
■デジタルミキサー TASCAM Sonicview 二重電源化モデル
『TASCAM Sonicview 24dp』
『TASCAM Sonicview 16dp』
https://tascam.jp/jp/magazines/detail/2475
■USB DAC/FMチューナー搭載SD/USBプレーヤー | オプション Bluetooth(R)レシーバー
『MP-800U』https://tascam.jp/jp/product/mp-800u/
■業務用ステレオBluetooth(R)オーディオレシーバー
『RX-BT10』https://tascam.jp/jp/product/rx-bt10/
■32ビットフロート録音・HDMI Sync対応4chフィールドレコーダー/ミキサー/タイムコードジェネレーター
『FR-AV4』https://tascam.jp/jp/product/fr-av4/
■32ビットフロート録音対応 ステレオポータブルレコーダー
『DR-07XP』https://tascam.jp/jp/product/dr-07xp/
『DR-05XP』https://tascam.jp/jp/product/dr-05xp/
展示内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
TASCAMとは
TASCAMは、確かな音質と高い耐久性で長年に渡り支持され世界中の放送・録音現場に導入されています。その実績と経験を活かしプロフェッショナルのための音響に関わるトータルソリューションを提供するブランドです。