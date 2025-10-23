Smart Mirror AI が SILMO d′Or 2025 (シルモドール) を受賞

ACEP JAPAN株式会社

ACEPグループ (本社: フランス／日本法人: ACEP JAPAN株式会社) が開発した革新的アプリ

"Smart Mirror AI" が、国際最大規模の眼鏡業界展示会 SILMO において “SILMO d'Or”（シルモ

ドール）グランプリを受賞いたしました。

2025年9月26日～9月29日 フランス・パリで開催された展示会SILMOにおいて期間中発表される

シルモドールは、「眼鏡業界のアカデミー賞」「最高に価値があり栄誉ある賞」と言われています。

ACEPグループが開発したSmart Mirror AIは機器部門でグランプリを受賞。

ACEPグループ CEO: Jean-Philippe SAYAG氏授賞式での一枚

グループ代表のサヤグ・ジャン＝フィリップをはじめ、チーム一同この賞を受賞できたことを誇りに

思っています。

[ Smart Mirror AIとは ]自社開発にて特許を持つアプリ日本国内展示会でも好評を博す- フレーム選択 ～ AR (拡張現実) レンズ・シミュレーション ～ パラメータ測定まで、すべてが統合された顧客体験を提供するアプリです。- 【業界初！】測定セクションでは、手動操作不要。完全オートで約20項目のパラメータを瞬時に測定。結果表示まで一分も掛かりません。また、懸念される精度面も業界一。すべての煩わしさを一掃したアプリであり、安心してご使用いただけます。

ACEPグループ並びにACEP JAPAN株式会社は、眼鏡業界におけるデジタル・ソリューションの大手プロバイダーです。

革新性と高品質を強みに、眼鏡店とその顧客、両方の満足度を向上させるため日々の開発および考案を行っています。

その類を見ない技術は、世界的にも高い評価を得ています。

本件に関するお引き合い／お問い合わせ先

ACEP JAPAN株式会社

- 担当： 麻相田 未希

- メールアドレス：miki.asoda@acep.tech

- 関連URL：https://acep.tech/home.html