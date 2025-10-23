UGREEN Magflowシリーズ 10000mAh マグネット式 モバイルバッテリーを取扱開始

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹 以下フォーカルポイント）は、UGREEN Magflowシリーズ 10000mAh マグネット式 モバイルバッテリーについて、2025年10月23日より日本国内での取扱を開始いたしました。

Qi2.2認証済み、MagSafe対応

MPPプロトコル対応。iPhone 16以降では最大25Wのマグネット式ワイヤレス充電が可能です。（※iPhone 15以前の機種は最大15W）

デュアル充電モードと双方向急速充電

有線充電とワイヤレス充電の両方に対応し、柔軟で便利な充電ができます。USB-Cポートと内蔵USB-Cケーブルはどちらも最大30Wの入出力に対応し、高速で快適な充電ができます。

強力で高精度なマグネット式アタッチメント

Apple規格に準拠したN52Hマグネットを搭載。最大10Nの磁力で耐熱性があり、マグネットによる吸着でしっかりと充電ができます。

航空法適合で安全な充電

過電流、過電圧、短絡に対する多重保護機能を搭載しており、機内持ち込み可能な大容量バッテリーを搭載。安全な充電ができます。

UGREEN MagFlowシリーズ 10000mAh マグネット式 モバイルバッテリー 65958B

UGREEN Magflowシリーズ 10000mAh マグネット式 モバイルバッテリーは、最大25Wのマグネット式ワイヤレス充電ができ、USB-Cポートと内蔵USB-Cケーブルからの充電も可能です。

UGREENについて

UGREEN（ユーグリーン）は、スマートフォン、PC、タブレットをはじめとしたデバイス用周辺機器の開発・設計・製造・販売を行うテクノロジー企業です。「ユーザーに新たな価値を提供すること」、そしてイノベーションを通して「社会にポジティブな変化をもたらすこと」を目指して事業展開をしています。

2012年の設立以来、ユーザに寄り添った献身的な姿勢で、革新的な製品を作り続けてきました。

現在では日本、米国、英国、ドイツ、カナダなど世界130ヵ国・1億人以上の方にご利用いただき、信頼されるブランドとして成長を続けています。さらに、1500以上の特許、iF-デザイン賞やレッド・ドット・デザイン賞、グッドデザイン、VGP金賞，Bestbuyなど数多くの賞を受賞しています。これからも提供価値と人間性に重きを置き、人々のプライベートやビジネスに革新を起こす新製品を研究・開発してまいります。また、UGREENは、地球温暖化対策にも積極的に取り組んでいます。GaNチップを採用することで、CO2を削減し、製造による環境への負荷を軽減しています。UGREENは、地球の明るい未来のために影響を与え続けてまいります。



製品に関するお問い合わせ

株式会社ユーグリーン・ジャパン

https://ugreen.jp/pages/contact

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



