考え、対話し、学ぶ。そして挑戦する。「Agile X Conference」共催のお知らせ

KDDIアジャイル開発センター株式会社

Agile X Conference

Japan Agile Collaboration Kernel(以下、JACK)は多くの対話を通じて、アジャイルの本質を探求する「Agile X Conference」を開催します。


今年3月に開催した第1回目に引き続き、現場のリアルな取り組みから、事業を切り開くアジャイル活用まで、多角的な視点で探求し、参加企業のDXを前進させる実践知を磨き上げる場としていきます。


KDDIアジャイル開発センター株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長/CEO：木暮 圭一）は本イベントを共催し、より良い対話の場になるよう貢献してまいります。



開催背景

DXや事業の加速が求められる時代において、アジャイルは開発手法の枠を超え、ビジネス成果を実現するための手段として重要性を増しています。一方で、「現場起点の成功パターンを横展開できない」「カルチャーに根づかない」といった課題も依然として存在します。Agile X Conferenceの第2回目に当たる本イベントでは、さまざまな企業のアジャイル実践者をお招きし、「日本企業に共通する課題と、その突破法」をテーマに対話しアジャイルの本質を探求します。



開催概要

Agile X Conference


日時：2025年12月9日（火） 13:00-19:00 (会場12:30)


会場：大崎ブライトコアホール https://osaki-hall.jp/


主催：Japan Agile Collaboration Kernel(JACK)


イベントサイト：https://agile-x-conference.com/



JACKについて

DX（デジタルトランスフォーメーション）とアジャイルの重要性が世界的に高まる中、日本国内ではDX推進やアジャイル導入が他国に比べ遅れており、多くの企業が課題を抱えています。こうした状況を踏まえ、JACKは企業の変革を促進する場を提供し、持続的なビジネス成長を支える「共創の核」となることを目指し発足されました。


現在下記のアジャイル実践企業5社によって運営されています。


- KDDIアジャイル開発センター株式会社
- 株式会社永和システムマネジメント
- 株式会社レッドジャーニー
- クリエーションライン株式会社
- グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社

詳細はぜひwebサイトもご覧ください。


https://japan-agile.org/



登壇者情報


【JACK 代表理事】


グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社


代表取締役社長


鈴木 雄介 氏







【JACK 副代表理事】


KDDIアジャイル開発センター株式会社


代表取締役社長
木暮 圭一 氏







三菱電機株式会社


ソフトウエアシステム部


エンジニアリングソフトウエア戦略グループ


サブグループマネージャー


江口 貴紀 氏







KDDIアジャイル開発センター株式会社


開発1部 部長


山田 嘉彦 氏







日産自動車株式会社


日本デジタルトランスフォーメーション部


主管


工藤 然 氏







クリエーションライン株式会社


代表取締役社長


安田 忠弘 氏







株式会社酉島製作所


情報システム室


武富 健志 氏







株式会社永和システムマネジメント


Agile Studio アジャイルコーチ


天野 勝 氏







日本生命保険相互会社


ＩＴ推進部長


練尾 諭 氏







株式会社レッドジャーニー


代表


市谷 聡啓 氏







日立建機株式会社


グローバル営業本部


DNA開発推進部長


猪瀬 聡志 氏






株式会社永和システムマネジメント


代表取締役社長


平鍋 健児 氏







株式会社永和システムマネジメント


取締役CTO


岡島 幸男 氏







KDDIアジャイル開発センター株式会社


取締役 VPoE


岡澤 克暢 氏






タイムテーブル

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115171/table/31_1_d6dcff5dbdcc55b12e98dda443f44b2b.jpg?v=202510231156 ]

セッションの内容やタイムテーブルなどは、イベントサイトにて最新の情報をご参照ください。


＜イベントサイト＞


https://agile-x-conference.com




参加方法

本イベントは無料ですが、事前登録が必要となります。以下の公式サイトよりお申し込みください。


＜チケット申込ページ＞


https://agile-x-conference-02.peatix.com/



チケットについて
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115171/table/31_2_a48caae57c091d35748babd797d07f4f.jpg?v=202510231156 ]


本ニュースリリースに関するお問い合わせ先

Agile X Conference事務局


webサイト：https://agile-x-conference.com/