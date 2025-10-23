考え、対話し、学ぶ。そして挑戦する。「Agile X Conference」共催のお知らせ

KDDIアジャイル開発センター株式会社Agile X Conference

Japan Agile Collaboration Kernel(以下、JACK)は多くの対話を通じて、アジャイルの本質を探求する「Agile X Conference」を開催します。

今年3月に開催した第1回目に引き続き、現場のリアルな取り組みから、事業を切り開くアジャイル活用まで、多角的な視点で探求し、参加企業のDXを前進させる実践知を磨き上げる場としていきます。

KDDIアジャイル開発センター株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長/CEO：木暮 圭一）は本イベントを共催し、より良い対話の場になるよう貢献してまいります。

開催背景

DXや事業の加速が求められる時代において、アジャイルは開発手法の枠を超え、ビジネス成果を実現するための手段として重要性を増しています。一方で、「現場起点の成功パターンを横展開できない」「カルチャーに根づかない」といった課題も依然として存在します。Agile X Conferenceの第2回目に当たる本イベントでは、さまざまな企業のアジャイル実践者をお招きし、「日本企業に共通する課題と、その突破法」をテーマに対話しアジャイルの本質を探求します。

開催概要

Agile X Conference

日時：2025年12月9日（火） 13:00-19:00 (会場12:30)

会場：大崎ブライトコアホール https://osaki-hall.jp/

主催：Japan Agile Collaboration Kernel(JACK)

イベントサイト：https://agile-x-conference.com/

JACKについて

DX（デジタルトランスフォーメーション）とアジャイルの重要性が世界的に高まる中、日本国内ではDX推進やアジャイル導入が他国に比べ遅れており、多くの企業が課題を抱えています。こうした状況を踏まえ、JACKは企業の変革を促進する場を提供し、持続的なビジネス成長を支える「共創の核」となることを目指し発足されました。

現在下記のアジャイル実践企業5社によって運営されています。

- KDDIアジャイル開発センター株式会社- 株式会社永和システムマネジメント- 株式会社レッドジャーニー- クリエーションライン株式会社- グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社

詳細はぜひwebサイトもご覧ください。

https://japan-agile.org/

登壇者情報

【JACK 代表理事】

グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社

代表取締役社長

鈴木 雄介 氏

【JACK 副代表理事】

KDDIアジャイル開発センター株式会社

代表取締役社長

木暮 圭一 氏

三菱電機株式会社

ソフトウエアシステム部

エンジニアリングソフトウエア戦略グループ

サブグループマネージャー

江口 貴紀 氏

KDDIアジャイル開発センター株式会社

開発1部 部長

山田 嘉彦 氏

日産自動車株式会社

日本デジタルトランスフォーメーション部

主管

工藤 然 氏

クリエーションライン株式会社

代表取締役社長

安田 忠弘 氏

株式会社酉島製作所

情報システム室

武富 健志 氏

株式会社永和システムマネジメント

Agile Studio アジャイルコーチ

天野 勝 氏

日本生命保険相互会社

ＩＴ推進部長

練尾 諭 氏

株式会社レッドジャーニー

代表

市谷 聡啓 氏

日立建機株式会社

グローバル営業本部

DNA開発推進部長

猪瀬 聡志 氏

株式会社永和システムマネジメント

代表取締役社長

平鍋 健児 氏

株式会社永和システムマネジメント

取締役CTO

岡島 幸男 氏

KDDIアジャイル開発センター株式会社

取締役 VPoE

岡澤 克暢 氏

タイムテーブル

セッションの内容やタイムテーブルなどは、イベントサイトにて最新の情報をご参照ください。

＜イベントサイト＞

https://agile-x-conference.com

参加方法

本イベントは無料ですが、事前登録が必要となります。以下の公式サイトよりお申し込みください。

＜チケット申込ページ＞

https://agile-x-conference-02.peatix.com/

