考え、対話し、学ぶ。そして挑戦する。「Agile X Conference」共催のお知らせ
Japan Agile Collaboration Kernel(以下、JACK)は多くの対話を通じて、アジャイルの本質を探求する「Agile X Conference」を開催します。
今年3月に開催した第1回目に引き続き、現場のリアルな取り組みから、事業を切り開くアジャイル活用まで、多角的な視点で探求し、参加企業のDXを前進させる実践知を磨き上げる場としていきます。
KDDIアジャイル開発センター株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長/CEO：木暮 圭一）は本イベントを共催し、より良い対話の場になるよう貢献してまいります。
開催背景
DXや事業の加速が求められる時代において、アジャイルは開発手法の枠を超え、ビジネス成果を実現するための手段として重要性を増しています。一方で、「現場起点の成功パターンを横展開できない」「カルチャーに根づかない」といった課題も依然として存在します。Agile X Conferenceの第2回目に当たる本イベントでは、さまざまな企業のアジャイル実践者をお招きし、「日本企業に共通する課題と、その突破法」をテーマに対話しアジャイルの本質を探求します。
開催概要
日時：2025年12月9日（火） 13:00-19:00 (会場12:30)
会場：大崎ブライトコアホール https://osaki-hall.jp/
主催：Japan Agile Collaboration Kernel(JACK)
イベントサイト：https://agile-x-conference.com/
JACKについて
DX（デジタルトランスフォーメーション）とアジャイルの重要性が世界的に高まる中、日本国内ではDX推進やアジャイル導入が他国に比べ遅れており、多くの企業が課題を抱えています。こうした状況を踏まえ、JACKは企業の変革を促進する場を提供し、持続的なビジネス成長を支える「共創の核」となることを目指し発足されました。
現在下記のアジャイル実践企業5社によって運営されています。
- KDDIアジャイル開発センター株式会社
- 株式会社永和システムマネジメント
- 株式会社レッドジャーニー
- クリエーションライン株式会社
- グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社
詳細はぜひwebサイトもご覧ください。
https://japan-agile.org/
登壇者情報
【JACK 代表理事】
グロース・アーキテクチャ＆チームス株式会社
代表取締役社長
鈴木 雄介 氏
【JACK 副代表理事】
KDDIアジャイル開発センター株式会社
代表取締役社長
木暮 圭一 氏
三菱電機株式会社
ソフトウエアシステム部
エンジニアリングソフトウエア戦略グループ
サブグループマネージャー
江口 貴紀 氏
KDDIアジャイル開発センター株式会社
開発1部 部長
山田 嘉彦 氏
日産自動車株式会社
日本デジタルトランスフォーメーション部
主管
工藤 然 氏
クリエーションライン株式会社
代表取締役社長
安田 忠弘 氏
株式会社酉島製作所
情報システム室
武富 健志 氏
株式会社永和システムマネジメント
Agile Studio アジャイルコーチ
天野 勝 氏
日本生命保険相互会社
ＩＴ推進部長
練尾 諭 氏
株式会社レッドジャーニー
代表
市谷 聡啓 氏
日立建機株式会社
グローバル営業本部
DNA開発推進部長
猪瀬 聡志 氏
株式会社永和システムマネジメント
代表取締役社長
平鍋 健児 氏
株式会社永和システムマネジメント
取締役CTO
岡島 幸男 氏
KDDIアジャイル開発センター株式会社
取締役 VPoE
岡澤 克暢 氏
タイムテーブル[表1: https://prtimes.jp/data/corp/115171/table/31_1_d6dcff5dbdcc55b12e98dda443f44b2b.jpg?v=202510231156 ]
セッションの内容やタイムテーブルなどは、イベントサイトにて最新の情報をご参照ください。
＜イベントサイト＞
https://agile-x-conference.com
参加方法
本イベントは無料ですが、事前登録が必要となります。以下の公式サイトよりお申し込みください。
＜チケット申込ページ＞
https://agile-x-conference-02.peatix.com/
チケットについて
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/115171/table/31_2_a48caae57c091d35748babd797d07f4f.jpg?v=202510231156 ]
本ニュースリリースに関するお問い合わせ先
Agile X Conference事務局
webサイト：https://agile-x-conference.com/