株式会社Biz Freak、世界トップ13位の「Bubble Gold Partner」に認定

世界13位のゴールドエージェンシーとして認定

株式会社Biz Freak

株式会社Biz Freak（本社：東京都、代表取締役：平 雄飛、以下 Biz Freak）は、No-Code開発プラットフォーム「Bubble（バブル）」の公式エージェンシープログラムにおいて、世界ランキング13位となる「Gold Partner 認定」 を取得しました。

参考公式ページ：https://bubble.io/experts-directory/agency-freelancer?page=2

Bubbleのエージェンシープログラムは、Bronze／Silver／Goldの3段階で構成され、Goldは「技術力・開発実績・顧客満足度」が特に高く評価されたエージェンシーのみに付与されます。（参照：Bubble Agency Tiers_Q3 2025(https://meta-q.cdn.bubble.io/f1751905003549x754720355456512900/Bubble%20Agency%20Tiers_Q3%202025%20%5BFINAL%5D.pdf?_gl=1*qxqvbs*_ga*MjA1MzQ4NDEzMy4xNzQyMzEwNTgw*_ga_BFPVR2DEE2*czE3NTE4ODgyOTIkbzk4JGcxJHQxNzUxOTA0OTk0JGo2MCRsMCRoMA..)）

Biz Freakは、国内トップクラスの開発実績 と AI連携による革新的なプロジェクト推進力 が評価され、今回の認定を獲得しました。

背景：アジャイル開発プロセスの再定義と、新規事業・AX / DXの推進実績

近年、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）や新規サービス立ち上げにおいて、従来のフルコーディング開発ではコストやスピードに限界があります。そうした中で、No-Code／ローコード開発は、スピードと柔軟性を両立する新しい開発手法として注目を集めています。

Biz Freakは、「アジャイル開発を再定義し、日本をイノベーション大国にする。」 をビジョンに掲げ、

ローコード開発プラットフォームとAIの共創による「MVP開発の爆速化」と「MVPから堅牢システムへのスムーズ移行開発」を推進。新規事業開発、DX、そしてAX（AIトランスフォーメーション）に取り組んできました。このGold認定は、こうした取り組みが評価された成果となります。

今後の方向性

1. 大規模開発・エンタープライズソリューションの提供

No-Codeは、もはやスタートアップ専用ではありません。

Biz Freakは、AIやフルコーディング開発基盤との連携 により、エンタープライズレベルのセキュリティ・拡張性・API連携を伴う大規模開発を実現。新規事業のMVPから本番開発へのスムーズな移行を可能にし、プロジェクトの規模・案件数を拡張しています。

2. 地方企業AXの実現

日本各地に眠る潜在的な技術・事業資産を持つ企業に対し、Biz Freakは「AI活用の民主化」を掲げ、

AIツール導入・AIリテラシー教育・現場主導型DX／AX支援 を展開。AIをただ学ぶだけではなく、現場での活用定着から人事制度や売上向上まで支援します。地方企業の人材がAIを使いこなし、創造性と生産性を高める「AI時代の現場力」を育てています。

この取り組みは、地方発イノベーションの創出と地域経済の再活性化を目的とした、“地方からのAXモデル” の構築です。

3. 産学連携・コミュニティ貢献

Biz Freakは教育機関や行政、企業と連携し、No-Code／AI人材の育成にも注力しています。特に、東北・仙台を中心に、ワークショップやAI・アントレプレナーシップ講座を通じて、学生・社会人が実践的にAIと開発を学べる環境を整えています。日本のNo-Code／AIエコシステムを広げ、“人材×技術×地域”の新しい連携モデル を推進していきます。

顧客・ステークホルダーの皆様へ

Goldエージェンシー認定は、Biz Freakが No-Code × AI領域のリーディングカンパニー であることを示す一つの指標です。Biz Freakは、「アイデアを最速でかたちに」 する開発パートナーとして、

企画から開発・運用までを一気通貫で支援します。

また、Biz Freakでは、AIを活用したBubbleからのスムーズなリプレイス開発を行っており、MVPから事業スケールまで一貫してサポートすることが可能です。

- 短期開発によるROI最大化とリスク低減- 短期開発による仮説検証回数の飛躍的向上- 世界的認定によるグローバル信用力の獲得- フルコード環境との連携による、セキュリティ・保守体制の確保- ローコード検証後の堅牢システム移行開発

会社概要

会社名：株式会社Biz Freak

所在地：宮城県仙台市青葉区一番町３丁目３－２０京阪仙台一番町ビル ２階

代表者：代表取締役 平 雄飛

事業内容：新規事業開発、AIソリューション開発、ローコード開発、DX／AX推進支援

URL：https://bizfreak.co.jp