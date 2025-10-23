11月27日NEW OPEN！池袋店「早期予約 第二弾」開催決定

有限会社三景スタジオ

このたび当社は、2025年11月27日（木）に新たに開設する池袋店において、2026年度に成人式を迎える方々およびそのご家族を対象に、11月1日（土）より「早期予約 第二弾」を実施いたします。

成人式準備のラストスパートを控えた“駆け込み層”にも安心してご利用いただけるよう、11月27日のオープン前にオンラインで契約ができる振袖レンタルプランを特別価格でご案内いたします。

2026年度の成人式を迎える皆様の中には、「まだ迷っていた」「決めきれていなかった！」という方もいらっしゃるのではないでしょうか？

例年“駆け込み”での予約が増加傾向にあり、人気の振袖・小物が埋まってしまっていたりというお声も多く伺います。



このような状況を踏まえ、駆け込み需要に応えるべく、オープンを待たずしてご案内できることがないかと考えてこのキャンペーンを企画いたしました。

キャンペーン概要

■対象：2026年度（令和8年／2026年成人式）を迎えるお客様

■実施期間：2025年11月1日～26日までにオンライン相談でご契約・ご入金された方

■早期予約「第二弾」

式当日レンタル振袖1着＋スタッフセレクト小物一式＋撮影込み \150,000(税込)～

※撮影は成人式後にご予約受付、撮影はaimaimme東京原宿店のスタジオにて行います

■店舗所在地：東京都豊島区（池袋駅よりアクセス便利な立地）

■来店予約方法：WEB予約（予約フォーム）／お電話予約

専用HPはこちら

https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro

池袋店では、豊富なデザイン・色柄の中から、ご自身らしい一着をじっくりお選びいただけます。

お選びいただいた振袖に合わせて、aimme専門スタッフがお客様にピッタリの小物をチョイス。

あなたらしさを引き出す、ファッショナブルで洗練されたコーディネートをご提案いたします。

店舗の特徴

・池袋駅からアクセス至便な立地で、都内・近郊からのご来店も便利。

・振袖レンタル・ママ振袖（お母様・お姉様の振袖再利用）など多彩なプランをご用意。

・小物・髪飾り・バッグ・草履などのトータルコーディネートが可能。

・専任アドバイザーによるサイズ・コーディネート相談、試着対応。

お問い合わせ先

aimme池袋店

メール：info-i@studioaim.jp

HP：https://www.aimseijinsiki.jp/ikebukuro

所在地：東京都豊島区南池袋1丁目21－4 8F ※11月27日（木）オープン