テンプル大学ジャパンキャンパス、2025年に教員数を拡大 学生数の増加と学術的成長に対応
テンプル大学ジャパンキャンパス（東京都世田谷区／学長：マシュー・ウィルソン、以下TUJ）は、学部課程の学生数の着実な増加と、提供する様々な学問分野への関心の高まりを受け、2025年にフルタイムの教員を大幅に増員しています。今秋学期を中心に、20名以上のフルタイムの教員を新たに採用し、新しいプログラムの充実や既存プログラムの強化を進めています。TUJは、学術的な卓越性の向上に向けた取り組みを継続しています。
2025年1月に伏見稲荷大社の近くに開設された京都の新拠点、TUJ京都では、今秋学期の学生数が開設時の3倍に達しました。全体の学生数が増加を続ける中、TUJは東京と京都において、質の高い教育とサポートを提供するために、教員の増員を積極的に進めています。
今秋学期より、TUJでは初となる「オナーズ・プログラム（Honors Program／優秀学生プログラム）」がスタートしました。あわせて、複数の新しい副専攻学科の設置や、神経科学の専門科目を含む心理学科分野のカリキュラム拡充も行われています。これらの取り組みは、近年設置・導入された新たな専攻学科や修了証書プログラムなど、学生の関心を集めている教育分野の拡充を目的としています。
学術的専門性とコミュニティへの貢献
今回の教員採用は、教務担当副学長の田岡泰子、リベラルアーツ部門学科長の久保和世、メディア・アート部門学科長のケビン・ジョーンズ、そしてビジネス・テクノロジー部門学科長のハーディ・カーヒーの主導で行われました。採用にあたっては、学術的専門性に加え、教育力の高さも重視されました。
国際関係学科、心理学科、政治学科などのリベラルアーツ部門を統括する久保学科長は、今回の教員採用の目的として、すでに充実している教員陣に、神経科学および認知心理学の専門家を加えることを挙げました。この方針に基づき、今秋学期には心理学専攻を補完する新たな副専攻学科「認知神経科学（cognitive neuroscience）」が導入され、学生の学びを更に深める機会を提供しています。
久保学科長は、「新任教員の皆さんをお迎えできることを大変嬉しく思います。彼らは、非常に競争の激しい国際的な採用プロセスを経て、TUJキャンパスおよび米国本校の委員による選考を通過しました。彼らの貢献が、TUJでの学生の学びをより豊かにしてくれると確信しています」と述べました。
また、メディア・アート部門学科長のケビン・ジョーンズは、教員採用における優先事項として次の3点を挙げました。第一に、既存のコミュニケーション学科を補完する専門知識のある人材であること。第二に、インクルーシブで協働的な教育を通じて学生と積極的に関われる教員であること。第三に、大学全体のコミュニティへの貢献に意欲的な人材であることです。選考委員会では、優れた経歴だけでなく、創造性、協調性、そして教育への情熱を備えた候補者が求められました。
学生ニーズへの対応
TUJでは、コンピューターサイエンス専攻の学生増加に対応するため、数学分野の教員採用も拡大しています。同専攻は、2024年秋学期から、日本国内のみで全課程を修了できるようになり、この制度改定を受けて専攻する学生が大幅に増加しました。
このプログラムでは、グローバルなビジネスにおけるコンピューターサイエンスの重要性を踏まえ、アルゴリズム、ソフトウェア工学、コンピューターアーキテクチャ、プログラミング言語、データ構造、オペレーティングシステム、ネットワーク、人工知能、画像処理など、幅広い分野にわたる総合的な教育を提供しています。