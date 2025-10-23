ロバーツ監督「近いうちに爆発する」大谷翔平の復調を予期していた！？／「キラーの心構えが見て取れた」佐々木朗希の変化を評価　ロバーツ監督が語るワールドシリーズ直前の舞台裏『おはようロバーツ』無料配信中

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、大谷翔平、ベッツ、フリーマンをはじめ、多くのスター選手が所属するロサンゼルス・ドジャースを率いて昨シーズンのワールドチャンピオンに導いた名将、デーブ・ロバーツ氏への「ABEMA」独占のインタビュー企画『おはようロバーツ 10月特別版』#28・#29を、2025年10月21日（火）より配信いたしました。

『おはようロバーツ』#28

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=Ym9vm9JHFNw ]

『おはようロバーツ』#29

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=mG0vxWgbx5Q ]

#28URL：https://youtu.be/Ym9vm9JHFNw

#29URL：https://youtu.be/mG0vxWgbx5Q

■「翔平は非常に特別な選手」「朗希はキラーだ」ロバーツ監督が語るワールドシリーズ直前の舞台裏

本配信回では、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦の試合直前（10月17日）のロバーツ監督を直撃。大谷翔平選手、佐々木朗希選手の起用やポストシーズンの裏側、ワールドシリーズへの覚悟が語られました。

■“投手・大谷”は「非常に特別な選手」ブルペン起用の可能性にも言及

ポストシーズンの投手起用についてロバーツ監督は、「第4戦は翔平、もし第5戦があればスネルが投げる」と明言。さらに「先発でスネルと山本だけが中5日で投げられる。この2人には可能性として、2試合に先発してもらいたい」「だからスネルと山本が1試合目と2試合目に投げる」と語り、最大第7戦のシリーズを見据えた先発ローテの戦略を明かしていました。

また、“投手・大谷”については、「投手としての翔平は素晴らしい」「翔平は自分が何をやるべきか知っています、非常に頭がいいです」「失点するとメンタルのギアを上げる」「非常に特別な選手です」と最大級の賛辞。ブルペン起用の可能性についても「今は朗希がクローザーです」とした上で、「もし第7戦になった場合、翔平のブルペン起用もあります。そうなれば翔平をクローザーに起用する可能性はある」と、最終戦限定でのリリーフ登板案を示唆しました。

■ロバーツ監督「近いうちに爆発する」、大谷翔平の復調を予期していた！？

ポストシーズン開幕後、17打席連続無安打と苦しんでいた大谷選手について、ロバーツ監督は「メンタル面では動揺していると思う」と分析。続けて、「翔平は室内のケージで打つのが好きなんですが、打撃に苦しんでいるので屋外で練習することにした」「翔平のスイングは改善されると思う」と語り、「翔平は問題を解決し調子は上がると私は絶対的に信頼しています」「近いうちに爆発すると思う」と信頼を寄せました。その予言通り、インタビュー翌日の第4戦で大谷選手は1試合3本塁打の大爆発。ナ・リーグ優勝決定シリーズのMVPにも輝き、ロバーツ監督の“読み”が見事に的中しました。

■「彼の目からキラーの心構えが見て取れた」佐々木朗希の変化を評価

インタビュー後編では、ポストシーズンで圧巻の投球を見せた佐々木朗希選手にフォーカス。ロバーツ監督は「朗希はキラーだ」「フィリーズ戦の登板で首位打者のトレイ・ターナーをアウトにした」「彼の目からキラーの心構えが見て取れました」と評価。「彼にはキラー的な精神がなかったが成功によって今それが芽生え始めています」と、内面の成長に着目したコメントも飛び出しました。

■“朗希に乾杯”の真意「チーム全体の前で彼を称えてあげたかった」

また、ディビジョンシリーズ制覇後のシャンパンファイトで「朗希に乾杯」と発言していたロバーツ監督。その理由について、「朗希は非常に重要な役割を果たしました」「チーム全体の前で彼を称えてあげて彼に乾杯してあげたかった」「彼の自信は更に高まったはず」と語りました。続けて、ポストシーズン初失点を喫したブリュワーズ第1戦（9回2アウト降板）を振り返り、「あの日は調子が今ひとつだった。投手にはよくあること」「あの日球にキレがなかった。ただ経験を積み続ける必要があるだけです」とフォロー。また、「初球でストライクを取ると調子がいいが、そうでないと少し厳しくなる」と具体的な課題にも触れつつ、「『前を向いて前に進もう』と言いました」「朗希は大丈夫です。クローザーだと信じています」と信頼を口にしました。

『おはようロバーツ 10月特別版』は「ABEMA」、ABEMA野球公式YouTubeにて配信中です。ぜひ、ご覧ください。

#28視聴ページ：https://abema.tv/video/episode/239-209_s30_p29

#29視聴ページ：https://abema.tv/video/episode/239-209_s30_p30

