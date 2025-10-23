こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「金城学院大学 × 久遠（QUON）チョコレート」オリジナルコラボパッケージ商品の販売と『チョコレートな人々』上映会開催のお知らせ
久遠（QUON）チョコレートは、障害のある方や多様な背景を持つ人々とともにチョコレート製造を行い、働く場を広げている事業でありブランドです。「インクルーシブ（包摂的）な職場づくり」に力を注ぎながら、チョコレートを通して雇用や就労について考えるきっかけを提供しておられます。
「障害のある人たちの働くを応援するプロジェクト」では、「チョコレートを通して、障害者の雇用や就労について考える時間を持ってもらう」ことをコンセプトとし、商品販売や上映会の企画を行っています。
≪オリジナルコラボパッケージ商品のご案内≫
本プロジェクトでは、学生が企画・デザインに携わったオリジナルコラボパッケージ商品の販売（予約販売）を予定しています。
【内容】本プロジェクト限定デザインのキャンディ型BOXに、クリスマスシーズンにぴったりな6種類のフレーバーを詰め合わせました。
さらに、金城学院大学内でしか手に入らない限定アクリルチャーム（全8 種）もご用意しています。1点ご購入につき、8種類の中からランダムで1点を封入（※アクリルチャームの有無はご選択いただけます）。
【販売価格】2,380円（税込）
※アクリルチャーム入りは2,880円（税込）
【配送予定】2025年12月中旬
【予約受付期間】2025年11月3日（月）まで
【予約】コラボパッケージ商品のご予約はこちら（https://kinjogakuin-onlinestore.com/items/68d4effb0b53bc0046e735e0）
【お問合せ】株式会社金城学院サポート
〒463-8521 名古屋市守山区大森二丁目1723番地
金城学院大学 本部棟4階
（Tel）052-798-4649
（fax）052-798-4639
（email）kinjogakuinstore@gmail.com
（営業時間）9：00～16：30
（休業日）土日祝・夏期休暇期間・年末年始
≪上映会の開催について≫
障害のある方の雇用や就労について関心をお持ちの方に、久遠チョコレートの取り組みを取材したドキュメンタリー映画『チョコレートな人々』の上映会に、ぜひ足をお運びいただければと思います。
【開催日】2025年12月18日（木）9:00～12:00
【会場】金城学院大学内 E1-101
【内容】上映後には、久遠チョコレート代表・夏目浩之氏をお迎えし、トークショーのお時間を設けます。観客の皆さんからの質問にもお答えいただく時間も設ける予定です。
9:00～10:45 映画上映
11:00～12:00 夏目浩次代表のトークショー
【申し込み】上映会お申込みはこちら（https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpHaHI0uQRYpjA3JQzDzd6470g25cBX2UJZLTh2STrO3nkgw/viewform?usp=send_form）
【お問合せ】コミュニティ福祉学科 橋川研究室
（Tel） 052-798-0180（代）
（email）choco@kinjo-u.ac.jp
2025年10月25日（土）の金城祭で、オリジナルコラボパッケージ商品の予約販売の受付、上映会の先行予約受付のコーナーを設ける予定です。
【会場】金城学院大学内 N1-403
金城祭でご予約いただいた方には、別途特典もご用意しております。
数量限定のため、お早めにご予約ください！
沢山の方のご来場をお待ちしています♪
▼本件に関する問い合わせ先
本文内の記載をご確認ください
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/