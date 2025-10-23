こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
追手門学院大学 学長人事のお知らせ
学校法人追手門学院（大阪市中央区、理事長：田口順一）は2025年10月18日（土）に理事会を開催し、2026年3月31日の任期満了に伴い、追手門学院大学の学長に真銅正宏学長を選任（再任）した。任期は2026（令和8）年4月1日～2029（令和11）年3月31日まで。
真銅学長のプロフィールは下記の通り。
【氏 名】
真銅 正宏（シンドウ・マサヒロ）
【役職名】
追手門学院大学 学長 2026（令和8）年4月1日就任
【任 期】
2026（令和8）年4月1日～2029（令和11）年3月31日
【経 緯】
現学長の任期満了に伴い、学内規程に基づいて学長候補者選考委員会が学長候補者を推薦し理事会で決定。
【現 職】
追手門学院大学 学長（2020年4月1日就任）
学校法人追手門学院 理事（2018年4月1日就任）
学校法人追手門学院 評議員（2017年4月1日就任）
【生年月日】
1962（昭和37）年5月（63歳）
【現住所】
大阪府
【学 歴】
1992（平成4）年3月 神戸大学大学院文化学研究科文化構造専攻博士課程単位取得後退学
2016（平成28）年9月 神戸大学 博士（文学）「日本近代文学における五感表現の総合的研究」
【学 位】
博士（文学） 専門は日本近現代文学
【職 歴】
2015（平成27）年4月 追手門学院大学 国際教養学部 教授
2017（平成29）年4月 追手門学院大学 副学長
2017（平成29）年4月 学校法人追手門学院 評議員（現在に至る）
2018（平成30）年4月 追手門学院大学 学長代理
2018（平成30）年4月 学校法人追手門学院 理事（現在に至る）
2020（令和2）年4月 追手門学院大学 教授（現在に至る）
2020（令和2）年4月 追手門学院大学 学長（現在に至る）
▼本件に関する問い合わせ先
追手門学院 広報課
蛯原・織田
住所：〒567-0013 大阪府茨木市太田東芝町1-1
TEL：072-665-9166
メール：koho@otemon.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/