学生の健康と生活を応援！ 甲南女子大学の大人気企画「100円モーニング」を11/7（金）まで開催中！
甲南女子大学（神戸市東灘区）では、学生の健康的な生活習慣の支援と経済的負担の軽減を目的として、2015年度より「100円朝食」企画を継続的に実施しています。2025年度後期は全3回の実施を予定しており、その第1弾として「100円モーニング」を開始し、初日の10/21（火）には約20名待ちの列ができる盛況ぶりとなりました。
【「100円モーニング」企画概要】
・提供期間：2025年10月21日（火）～11月7日（金）※土・日・月を除く
・提供時間：8時30分～9時00分
・提供場所：Bookカフェ「Soleil（ソレイユ）」
・学生負担額：100円（税込）
・対象：甲南女子大学 学部生
・協力団体：甲南女子大学教育後援会、甲南女子大学生活協同組合
【週替わりメニュー（各週火曜～金曜）】※数量限定、なくなり次第終了
・第1週 10月21日（火）～10月24日（金）
クロワッサン／ミネストローネ／ポテトサラダ
・第2週 10月28日（火）～10月31日（金）
田舎パン2個／ゆでたまご／コーンスープ
・第3週 11月4日（火）～11月7日（金）
ミートパイ3個／ゆでたまご／グリーンポテトサラダ
いずれも、栄養バランスと満足感を意識した内容で、通常価格500円想定の組み合わせを100円で提供しています。
【学生の反応】
「100円でこの内容は本当にありがたいです。おいしくて満足感もあり、朝から気持ちよく過ごせました」
「カフェの雰囲気が落ち着いていて、景色を眺めながらゆっくり朝食をとれるのが嬉しいです」
「朝の時間を有効に使えました。生活のリズムが整い、午前の授業にも集中できそうです」
提供初日の10/21（火）には、提供開始の午前8時30分頃から約20名の学生が列をつくるなど、高い関心が寄せられました。本企画は、食費を抑えたい学生にとっての経済的支援に加え、朝の時間を快適に過ごしたい学生や、日々の生活にメリハリをつけたいと考える学生にとっても、有効に活用できる取り組みとなっています。
【今後の展開（予定）】
・第2弾：「100円朝定食」企画（11月中旬頃）
・第3弾：「100円夕食」企画（12月中旬頃）
※学生の生活リズムやニーズに合わせた内容で順次展開予定
甲南女子大学では、今後も学生の生活面に寄り添った支援策を継続し、安心して学びに向かえる環境づくりを推進してまいります。
▼本件に関する問い合わせ先
甲南女子大学 入試・広報部 入試・広報課（広報部門）
住所：〒658-0001 兵庫県神戸市東灘区森北町6-2-23
TEL：078-413-3130（平日9時～17時）
メール：koho@konan-wu.ac.jp
