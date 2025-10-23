こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【ものつくり大学】技能工芸学部建設学科4年 土屋 扇利さんが第63回技能五輪全国大会で金賞/厚生労働大臣賞をした他、5名が入賞！
第63回技能五輪全国大会（主催：中央職業能力開発協会）が2025年10月17日（金）～10月20日（月）の4日間、愛知県国際展示場をメイン会場に開催され、タイル張り職種において建設学科4年の土屋扇利さんが金賞を受賞しました。ものつくり大学（埼玉県行田市/学長：國分泰雄）からは、5職種11名（建築大工職種2名、左官職種3名、家具職種3名、タイル張り職種1名、造園職種2名）が出場し、タイル張り職種の金賞のほか、造園職種2名、家具職種2名、左官職種1名が敢闘賞を受賞しました。
2025年10月17日（金）～20日（月）に開催された第63回技能五輪全国大会に、建設学科から5種目11名の学生が出場しました。（建築大工種目2名、左官職種3名、家具職種3名、タイル張り職種1名、造園職種2名）。うち、タイル張り職種において、土屋扇利さん（建設学科4年）が金賞/厚生労働大臣賞を受賞しました。また、左官職種では入江蛍さん（建設学科3年）が敢闘賞、家具職種では髙野柊吾さん（建設学科2年）、重松宏征さん（建設学科4年）が敢闘賞、造園職種では今泉昌太さん（建設学科3年）、堀田那月さん（建設学科3年）が敢闘賞を受賞しました。
※技能五輪全国大会は、特定の技能を身につけた満23歳以下（一部競技を除く）の青年技能者による、技能レベル日本一を競う大会です。 国内の青年技能者の技能レベルを競うことにより、青年技能者に努力目標を与えるとともに、技能に身近に触れる機会を提供するなど、広く国民一般に対して、技能の重要性、必要性をアピールすることにより、技能尊重気運の醸成を図ることを目的として、1963年（昭和38年）から毎年開催されています。
＜受賞者＞
【金賞】
タイル張り職種 建設学科４年 土屋 扇利
【敢闘賞】
左官職種 建設学科３年 入江 蛍
家具職種 建設学科２年 髙野 柊吾
建設学科４年 重松 宏征
造園職種 建設学科３年 今泉 昌太
建設学科３年 堀田 那月
＜出場選手＞
【建築大工職種】
建設学科２年 友部 陽希
建設学科３年 尾嵜 玲央
【左官職種】
建設学科３年 入江 蛍
建設学科３年 都竹 裕次郎
建設学科４生 木内 太陽
【家具職種】
建設学科２年 髙野 柊吾
建設学科３年 谷口 明希
建設学科４年 重松 宏征
【タイル張り職種】
建設学科４年 土屋 扇利
【造園職種】
建設学科３年 今泉 昌太
建設学科３年 堀田 那月
●関連情報
ものつくり大学 https://www.iot.ac.jp/news_all/20251020_1/
ものつくり大学 技能五輪全国大会ホームページ https://www.iot.ac.jp/campuslife/project/gorin/
技能五輪・アビリンピック2025 https://worldskills.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
ものつくり大学 企画広報課 企画広報係
TEL：048-564-3906
メール：koho@iot.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/