【ものつくり大学】技能工芸学部建設学科4年 土屋 扇利さんが第63回技能五輪全国大会で金賞/厚生労働大臣賞をした他、5名が入賞！

第63回技能五輪全国大会（主催：中央職業能力開発協会）が2025年10月17日（金）～10月20日（月）の4日間、愛知県国際展示場をメイン会場に開催され、タイル張り職種において建設学科4年の土屋扇利さんが金賞を受賞しました。ものつくり大学（埼玉県行田市/学長：國分泰雄）からは、5職種11名（建築大工職種2名、左官職種3名、家具職種3名、タイル張り職種1名、造園職種2名）が出場し、タイル張り職種の金賞のほか、造園職種2名、家具職種2名、左官職種1名が敢闘賞を受賞しました。




2025年10月17日（金）～20日（月）に開催された第63回技能五輪全国大会に、建設学科から5種目11名の学生が出場しました。（建築大工種目2名、左官職種3名、家具職種3名、タイル張り職種1名、造園職種2名）。うち、タイル張り職種において、土屋扇利さん（建設学科4年）が金賞/厚生労働大臣賞を受賞しました。また、左官職種では入江蛍さん（建設学科3年）が敢闘賞、家具職種では髙野柊吾さん（建設学科2年）、重松宏征さん（建設学科4年）が敢闘賞、造園職種では今泉昌太さん（建設学科3年）、堀田那月さん（建設学科3年）が敢闘賞を受賞しました。


※技能五輪全国大会は、特定の技能を身につけた満23歳以下（一部競技を除く）の青年技能者による、技能レベル日本一を競う大会です。 国内の青年技能者の技能レベルを競うことにより、青年技能者に努力目標を与えるとともに、技能に身近に触れる機会を提供するなど、広く国民一般に対して、技能の重要性、必要性をアピールすることにより、技能尊重気運の醸成を図ることを目的として、1963年（昭和38年）から毎年開催されています。


＜受賞者＞
【金賞】
タイル張り職種　建設学科４年　土屋　扇利


【敢闘賞】
左官職種　建設学科３年　入江 蛍
家具職種　建設学科２年　髙野　柊吾
　　　　　建設学科４年　重松　宏征
造園職種　建設学科３年　今泉　昌太
　　　　　建設学科３年　堀田　那月




＜出場選手＞
【建築大工職種】
建設学科２年　友部　陽希
建設学科３年　尾嵜　玲央


【左官職種】
建設学科３年　入江　蛍
建設学科３年　都竹　裕次郎
建設学科４生　木内　太陽


【家具職種】
建設学科２年　髙野　柊吾
建設学科３年　谷口　明希
建設学科４年　重松　宏征


【タイル張り職種】
建設学科４年　土屋　扇利


【造園職種】
建設学科３年　今泉　昌太
建設学科３年　堀田　那月


