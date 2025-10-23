こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
亀田医療大学が「学びを支えるしごと！大学しごと探検隊」を実施 ― 小学2年生が教職員の仕事を見学、職業理解や地域への関心を深める
亀田医療大学（千葉県鴨川市）は10月15日に地域貢献の一環として、鴨川小学校（千葉県鴨川市）2年生の児童18名を対象として「学びを支えるしごと！大学しごと探検隊」を実施した。同大で働く事務職員や教員の仕事内容の紹介、施設見学など、職業理解や地域への関心を深めるプログラムを行った。
「学びを支えるしごと！大学しごと探検隊」は、地域で働く人々がどのような仕事をしているのか知り、職業理解を深め、地域への関心を深めることを目的として実施。児童らは、大学を支える事務職員の仕事内容の紹介や、キャンパス見学、教員による授業への参加などを通して、大学で働く職員、教員の仕事について知ることができた。
終了後には、「先生はどんな気持ちで教育を行っているのか」「大学生はどんな勉強をしているのか」「どうして職員の中で仕事が分かれているのか」などの疑問があがり、それぞれに回答を得ていた。
参加した小学生らの職業理解や地域への関心が深まることが期待される、有意義な取り組みとなった。
●当日のプログラム
10:05～ 大学職員の紹介
10:20～ 施設見学
10:40～ 大学教員による講義見学・体験参加
10:50～ まとめ、質疑応答
●鴨川小学校について
https://www.city.kamogawa.lg.jp/site/school/21391.html
▼本件に関する問い合わせ先
管理部 総務課
住所：〒296-0001 千葉県鴨川市横渚462番地
TEL：04-7099-1211
FAX：04-7099-1327
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/