東京都立産業技術高等専門学校は、BBIX株式会社・ソフトイーサ株式会社とそれぞれ先端ICT人材育成に関する産学連携協定を締結
東京都立産業技術高等専門学校は令和7年10月23日（木）に、BBIX株式会社およびソフトイーサ株式会社とそれぞれ、先端ICT人材育成に関する産学連携協定を締結しました。
インターネットエクスチェンジ（IX）事業を中核に、ネットワーク接続やクラウド接続などインターネットの基盤を支えるソリューションの提供において多くの実績があるBBIX株式会社と、ネットワーク通信・セキュリティソフトウェア製品およびハードウェア製品の研究開発において多くの実績があるソフトイーサ株式会社との協定を通じ、情報セキュリティ技術者育成、ICTアーキテクト育成及び情報アーキテクト育成に関する事業ならびに幅広い世代に対する情報セキュリティ教育、ICT教育等を各企業と連携して実施することで、東京都における先端ICT人材の輩出により一層貢献していきます。
＜本協定に基づく協力事項＞
○情報セキュリティ技術者育成に関すること。
○ICTアーキテクト育成に関すること。
○情報アーキテクト育成に関すること。
○両者が実施する研修・勉強会に関すること。
○本校の学生の教育及び研究に関すること。
○企業が実施するインターンシップに関すること。
○その他両者が合意した事項
●BBIX株式会社： https://www.bbix.net/
●ソフトイーサ株式会社： https://www.softether.jp/
●東京都立産業技術高等専門学校： https://www.metro-cit.ac.jp/
・東京都立産業技術高等専門学校 情報セキュリティ技術者プログラム： https://www.tmcseec.net/
▼本件に関する問い合わせ先
東京都立産業技術高等専門学校 高専品川キャンパス
TEL：03-3471-6331
