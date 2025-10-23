こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
清本美波プロが出演するイベント「清本美波 スペシャルファンイベント」をＰＧＭゴルフアカデミー銀座で開催！！
開催日：2025年12月20日（土） 会場：ＰＧＭゴルフアカデミー銀座
パシフィックゴルフマネージメント株式会社（本社：東京都台東区東上野／代表取締役社長 田中 耕太郎、以下「ＰＧＭ」）は、2025年12月20日（土）にＰＧＭスポンサーシップ契約プロである清本美波プロが出演するイベント「清本美波 スペシャルファンイベント」をＰＧＭゴルフアカデミー銀座で開催いたします。
本イベントは、清本美波プロとシミュレーションゴルフができ、さらにサイン入りボールやサイン入りチェキが貰える特別な15分間を楽しめるイベント「みなみとゴルフ」、清本美波プロがＰＧＭゴルフアカデミー銀座の店長となって皆様の前に登場するイベント「ミパミパ店長」の2本立てとなっています。
ぜひＰＧＭゴルフアカデミー銀座にお越しいただき、ミパミパ店長との楽しいひと時を一緒に過ごしましょう！
【イベント概要】
イベント名：清本美波 スペシャルファンイベント
開催日：2025年12月20日（土）
会場：ＰＧＭゴルフアカデミー銀座
住所：〒104-0045 東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア2F
電話：03-3544-4555
①「みなみとゴルフ」
●概要：清本美波プロと一緒にシミュレーションゴルフでラウンドができ、さらにサイン入りボールやサイン入りチェキが貰える特別な15分間を楽しめるイベントです。
●説明：お客様には、ご希望の時間帯を1時間、事前にご予約いただきます。ご予約いただいた1時間のうち、15分間は清本プロとシミュレーションゴルフでラウンドをお楽しみいただけます。さらに参加者特典として、サイン入りボールやサイン入りチェキをプレゼントいたします。なお、イベント時間以外の45分間は、ご自身のお打席で自由にシミュレーションゴルフをお楽しみください。
●時間：
第1部：10：00 ～ 11：00 定員 先着3名
第2部：11：10 ～ 12：10 定員 先着3名
第3部：12：20 ～ 13：20 定員 先着3名
●参加費用：18,000円（打席料、参加費、諸税込 ※事前振込）
●申込方法：イベント特設サイトにてご確認ください。
●申込受付期間：11月4日（火） 10：00 ～ 12月10日（水） 20：00
②「ミパミパ店長」
●概要：清本美波プロがＰＧＭゴルフアカデミー銀座で店長に就任。対象商品をご購入いただいたお客様がサインなどの購入者特典を貰えるイベントです。
●出演時間：14：30～16：30
●購入者特典：特典1・・・ご購入いただいた商品のうち1点に、清本美波プロの直筆サイン
特典2・・・パネル前での写真撮影（お客様持参のカメラまたはスマートフォンで撮影）
●参加方法：イベント特設サイトにてご確認ください。
＜イベント特設サイトはこちら＞
https://www.pacificgolf.co.jp/indoor/event/event_details/20251220.asp
本件に関するお問合わせ先
ＰＧＭ マーケティンググループ 広報担当 今井／前田／木村 Mail：pgmpr@pacificgolf.co.jp
関連リンク
報道関係者様向けサイト
https://www.pacificgolf.co.jp/pressroom/
ＰＧＭ公式Instagram
https://www.instagram.com/pgm.official/
ＰＧＭ公式Facebook
https://www.facebook.com/PGMFB/
