滋賀県のショップ「近江の味彩」で販売中の 約５０商品が「お客様送料負担なし」

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ、滋賀県の「近江の味彩」は、対象商品が「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を開催中です。

「近江の味彩」は、ＪＡ全農しがが運営しており、琵琶湖と四方の山々がもたらす良質の水と広々とした田園が自慢で、近江の伝統の味をお届けしています。

キャンペーン期間中は、対象の５０商品以上が「お客様送料負担なし」で購入することができます。

ショップＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/c/c5101/

対象商品（一部抜粋）

〇【令和７年産】滋賀県産みずかがみ 環境こだわり米 １０ｋｇ(５ｋｇ×２)

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5101-2024mizu10/

炊き上がりはキラキラつややかで、ほどよい粘りとまろやかな甘みが特長です。





〇【クラフトビーフ清水牧場】近江牛切り落としメガ盛り 約１ｋｇ（約500g×２）

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5101-02gyucho/

Ａ５からＡ４の最高等級の「近江牛」を切り落としでご提供します

〇【近江牛一頭買い専門店 ダイニング天満】近江牛生ハンバーグ１００ｇ×８個セット（贈答用箱入り）

ＵＲＬ： https://www.ja-town.com/shop/g/g5101-nikunohi21/

〇【ＪＡこうか】朝宮近江銘茶・信楽焼狸（貯金箱）セット

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/g/g5101-gift-3807/

朝宮産の煎茶８０ｇ入り真空窒素缶２本と、信楽焼の豆狸（貯金箱）のセット商品です

【国消国産（こくしょうこくさん）概要】

ＪＡグループでは、「国民が必要として消費する食料はできるだけその国で生産する」という「国消国産」という考え方を提唱し、国連が定める「世界食料デー」に合わせ、１０月１６日を「国消国産の日」として制定しました。

１０月・１１月の「ＪＡグループ国消国産月間」にあわせ、「ＪＡタウン」では“継続的に国産農畜産物を購入してもらうきっかけをつくる”ことを目的に、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できるキャンペーンを実施します。

【「国産」を食べて応援 “お客様の送料負担なし”キャンペーン】

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

