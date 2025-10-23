寒さの中に咲く、あたたかな彩り 「埼玉県加須市産シクラメン」の販売を開始

ＪＡ全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」のショップ「埼玉・暮らしのとなりが産地です」では、埼玉県加須市産の「シクラメン」を販売しています。

埼玉県加須市で栽培しているシクラメンは歴代の生産者が約５０年前から、種・用土を１つ１つ慎重かつ丁寧に１年余りの年月をかけて自ら作り、皆様のお手元に可憐な花をお届けできるよう栽培しています。丹精込めて育てられたシクラメンは、加須市の地域ブランド「かぞブランド」の認定品でもあり、ふるさと納税の返礼品にも選ばれています。寒い季節にあたたかな彩りを与える埼玉県加須市産シクラメンを、産地直送でお楽しみいただけます。

また、当サイトでは現在、対象商品を「お客様送料負担なし」で購入できる「国産を食べて応援キャンペーン」を１１月末まで開催中です。埼玉県からはシクラメンのほか、「ＪＡ埼玉ひびきの産 旬の野菜BOX」「彩の国黒豚ロース・バラ スライスセット」など、約２０商品を出品中です。

この機会に「ＪＡタウン」「埼玉・暮らしのとなりが産地です」をお得にご利用いただけます。

○【国消国産】埼玉県産シクラメン ５号鉢

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3301-shikuramen5/ 販売期間：2025年１２月１日（月）まで ※なくなり次第終了

＜国産を食べて応援キャンペーン 埼玉県おすすめ商品＞

○【国消国産】ＪＡ埼玉ひびきの産 旬の野菜BOX

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3301-yasaibox-12025/

販売期間：2025年１２月１日（月）まで ※なくなり次第終了

○【国消国産】彩の国黒豚ロース(200g×2)・バラ(230g×2）スライスセット

Ｕ Ｒ Ｌ：https://www.ja-town.com/shop/g/g3301-kurobuta2025/

販売期間：2025年１１月３０日（日）まで ※なくなり次第終了

【国産を食べて応援キャンペーン】

ＪＡグループでは、１０月１６日の「国消国産の日」を中心に、１０月・１１月を「国消国産月間」と位置づけ、全国規模で国産農畜産物の選択・購買を促す施策を実施します。「国産を食べて応援キャンペーン」では「ＪＡグループ国消国産月間」に合わせて実施される施策の１つであり、旬の果物をはじめ、産地自慢のブランド牛などの国産農畜産物約8,700以上の商品をお客様送料負担なしで購入することができます。

＜概要＞

１．期 間：2025年１０月１日（水）～１１月末日

２．内 容：約8,700以上（今後販売予定の商品を含む）の農畜産物対象商品を“お客様送料負担なし”で購入できます。

※ 送料はＪＡグループが負担します。

※ 規定数に達した場合、予定より早く終了することがあります。

３．ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/e/ekokusho/

【ＪＡタウン】

ＪＡタウンは、全国農業協同組合連合会(ＪＡ全農)が運営する産地直送通販サイトです。「おいしい日本と暮らそう。」をテーマに、「ＪＡタウン」に出店する全国の農協（ＪＡ）などが、各産地で育まれた旬の農畜産物や特産品を、インターネットを通じてお客さまに直接お届けし、食を通じて豊かな暮らしの実現を目指しています。ＪＡタウンイメージキャラクターは「じぇー太」。

ＵＲＬ：https://www.ja-town.com/shop/f/f0

【公式Ｘアカウント「ＪＡタウン【公式】」】

「ＪＡタウン【公式】」では、全国の産地の旬の農畜産物やお得なキャンペーンの情報を都度発信しています。

公式Ｘアカウント：https://x.com/JA_JAtown