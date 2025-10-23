卓上型インクジェットカラーラベルプリンターの世界市場競合分析調査レポート2025-2031
卓上型インクジェットカラーラベルプリンターは、コンパクトなサイズで卓上に設置可能な、カラーインクを噴射してラベルに画像や文字を印刷する機器である。このタイプのプリンターは、主に中小企業や個人ユーザーを対象としており、食品・飲料業界、化粧品業界、手工芸業界、オンライン販売業者など、様々な分野で利用されている。市場調査によると、近年、卓上型インクジェットカラーラベルプリンターの需要は、オンライン販売の拡大やデジタル印刷技術の進歩に伴い、着実に増加している。これは、企業や個人が独自のデザインを持つカラーラベルを簡単かつ安価に作成できるニーズが高まっていることを反映している。
このような市場拡大には、多様な要因が寄与している。オンラインショッピングの普及に伴い、オンライン販売業者は商品の目立ちや識別性を高めるため、独自のデザインのカラーラベルが必要となっている。また、消費者のニーズの多様化に伴い、食品や化粧品などの商品には、より魅力的で情報量の多いラベルが求められており、これがカラーラベルプリンターの需要を増やしている。さらに、デジタル印刷技術の進歩により、高解像度で鮮明な印刷が可能となり、印刷品質が向上したことも、ユーザーの受け入れを促している。また、コスト面でも、従来のオフセット印刷に比べて、小ロット生産におけるコストが低くなっており、中小企業や個人ユーザーにとって魅力的な選択肢となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル卓上型インクジェットカラーラベルプリンター市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/451250/inkjet-desktop-color-label-printer）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.8%で、2031年までにグローバル卓上型インクジェットカラーラベルプリンター市場規模は2.5億米ドルに達すると予測されている。
図. 卓上型インクジェットカラーラベルプリンター世界総市場規模
図. 世界の卓上型インクジェットカラーラベルプリンター市場におけるトップ8企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、卓上型インクジェットカラーラベルプリンターの世界的な主要製造業者には、Epson、Primera Technology、AstroNovaなどが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約65.0%の市場シェアを持っていた。
市場が一部の大手メーカーに集約される傾向が見られる一方で、用途の多様化に伴い、製品に求められる機能や性能も細分化されつつある。特に、小ロット対応や短納期ニーズの高まり、製品パッケージの多様性といった背景から、卓上型インクジェットプリンターの導入が広がっている。
卓上型インクジェットカラーラベルプリンターの応用分野は、食品・飲料業界、化粧品業界、手工芸業界、オンライン販売業者に加え、医薬品業界、電子部品業界、物流業界など、多岐にわたっている。食品・飲料業界では、商品名、成分表示、賞味期限などの情報を含むラベルを印刷するために使用される。化粧品業界では、パッケージングに使用されるラベルに、商品名、成分表示、使用方法などの情報や、デザイン性の高い画像を印刷するために利用される。手工芸業界では、自作の商品に付けるラベルに、デザインやブランド名を印刷することで、商品の価値を高めることができる。オンライン販売業者では、商品の梱包に使用されるラベルに、商品名、送り先情報、店舗名などを印刷することで、商品の識別性を高めることができる。
