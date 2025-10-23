こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ゴルフ５とブリヂストンが共同開発！エクスクルーシブモデル「TOURSTAGE GR」発売
スポーツ用品販売の株式会社アルペン（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：水野 敦之）が全国に展開するゴルフ専門店ゴルフ５は、ブリヂストンの人気ブランド「TOURSTAGE」とコラボレーションし、共同開発したクラブ「TOURSTAGE GR（ツアーステージ ジーアール）」を2025年11月7日（金）に発売いたします。
■「TOURSTAGE GR（ツアーステージ ジーアール）」
ゴルフ５エクスクルーシブモデル「TOURSTAGE GR」は、「つかまりの良い弾道でゴルフが楽しめる充実のラインアップ」をコンセプトにドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアン、パターのフルラインアップをブリヂストンと共同開発いたしました。「初心者セットを使っていて、そろそろ自分に合ったクラブを見つけたい方」「クラブを新調したいが、値段が高くて踏み出せない方」におすすめの高性能でお買い求めやすい価格のモデルとなっております。
ウッド（ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ）はやさしく飛ばせるように低深重心設計かつステンレスウエイトをヒール側に配置し、つかまりやすさをアップしたドロードライブ設計。また、フェースを部分肉厚設計にすることで、オフセンターでの反発性能を向上させミスヒットに強い作りになっています。
シャフトには中調子の三菱ケミカル製ブリヂストンオリジナルシャフト「KUROKAGE（クロカゲ）」を採用しています。
アイアンは全番手にターボラバーを搭載することで、余分な振動を吸収しソフトで心地の良い打感を追求しています。また、打点に合わせてフェースとソールを薄肉化するパワースリット設計により、飛距離アップに貢献しています。
【商品ラインアップ】
■TOURSTAGE GR ドライバー
ロフトは9.5度と10.5度の2モデル展開。
価格：39,900円（税込）
■TOURSTAGE GR フェアウェイウッド
3番（15度）、5番（18度）、7番（21度）の3モデル展開。
価格：19,900円（税込）
■TOURSTAGE GR ユーティリティ
4番（22度）、5番（24度）の2モデル展開。
価格：18,900円（税込）
■TOURSTAGE GR アイアン
6番から9番、PW、AW、SWの7本セット展開。
SWは幅広ソールでやさしく打てるオリジナルウェッジ設計。
価格：69,900円（税込）
※単品販売不可
■TOURSTAGE GR パター
操作性の高いブレードタイプと許容性が高くミスに強いネオマレットタイプの2種展開。
ストロークに合わせてお選びいただけます。
価格：15,900円（税込）
【特設サイトURL】
http://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/2025tourstage_gr/
■全国のゴルフ５で販売・試打可能
試打クラブ入荷日：10/24（金）予定
発売日：11/7（金）予定
下記の店舗およびゴルフ５公式オンラインストアにてご購入いただけます。
・ゴルフ５全店
・ゴルフ５プレステージ全店
・ゴルフ５フラッグシップストア 新宿店（Alpen TOKYO）
・ゴルフ５フラッグシップストア キャナルシティ 博多店（Alpen FUKUOKA）
・ゴルフ５フラッグシップストア 名古屋栄店（Alpen NAGOYA）
・ゴルフ５フラッグシップストア トレッサ横浜店
・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jsp
■「TOURSTAGE GR」発売キャンペーン
「TOURSTAGE GR」シリーズのクラブをまとめてご購入いただいた方全員へ下記お得なキャンペーンを実施いたします。
期間：2025年10月23日(木)～12月1日(月)、
内容：2点お買い上げで3,000円引き、3点で6,000円引き、4点以上で10,000円引きにてお買い求めいただけます。
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/
■「TOURSTAGE GR（ツアーステージ ジーアール）」
ゴルフ５エクスクルーシブモデル「TOURSTAGE GR」は、「つかまりの良い弾道でゴルフが楽しめる充実のラインアップ」をコンセプトにドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ、アイアン、パターのフルラインアップをブリヂストンと共同開発いたしました。「初心者セットを使っていて、そろそろ自分に合ったクラブを見つけたい方」「クラブを新調したいが、値段が高くて踏み出せない方」におすすめの高性能でお買い求めやすい価格のモデルとなっております。
ウッド（ドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティ）はやさしく飛ばせるように低深重心設計かつステンレスウエイトをヒール側に配置し、つかまりやすさをアップしたドロードライブ設計。また、フェースを部分肉厚設計にすることで、オフセンターでの反発性能を向上させミスヒットに強い作りになっています。
シャフトには中調子の三菱ケミカル製ブリヂストンオリジナルシャフト「KUROKAGE（クロカゲ）」を採用しています。
アイアンは全番手にターボラバーを搭載することで、余分な振動を吸収しソフトで心地の良い打感を追求しています。また、打点に合わせてフェースとソールを薄肉化するパワースリット設計により、飛距離アップに貢献しています。
【商品ラインアップ】
■TOURSTAGE GR ドライバー
ロフトは9.5度と10.5度の2モデル展開。
価格：39,900円（税込）
■TOURSTAGE GR フェアウェイウッド
3番（15度）、5番（18度）、7番（21度）の3モデル展開。
価格：19,900円（税込）
■TOURSTAGE GR ユーティリティ
4番（22度）、5番（24度）の2モデル展開。
価格：18,900円（税込）
■TOURSTAGE GR アイアン
6番から9番、PW、AW、SWの7本セット展開。
SWは幅広ソールでやさしく打てるオリジナルウェッジ設計。
価格：69,900円（税込）
※単品販売不可
■TOURSTAGE GR パター
操作性の高いブレードタイプと許容性が高くミスに強いネオマレットタイプの2種展開。
ストロークに合わせてお選びいただけます。
価格：15,900円（税込）
【特設サイトURL】
http://store.alpen-group.jp/golf5/campaign/2025tourstage_gr/
■全国のゴルフ５で販売・試打可能
試打クラブ入荷日：10/24（金）予定
発売日：11/7（金）予定
下記の店舗およびゴルフ５公式オンラインストアにてご購入いただけます。
・ゴルフ５全店
・ゴルフ５プレステージ全店
・ゴルフ５フラッグシップストア 新宿店（Alpen TOKYO）
・ゴルフ５フラッグシップストア キャナルシティ 博多店（Alpen FUKUOKA）
・ゴルフ５フラッグシップストア 名古屋栄店（Alpen NAGOYA）
・ゴルフ５フラッグシップストア トレッサ横浜店
・ゴルフ５公式オンラインストア：https://store.alpen-group.jp/golf5/CSfGolfTop.jsp
■「TOURSTAGE GR」発売キャンペーン
「TOURSTAGE GR」シリーズのクラブをまとめてご購入いただいた方全員へ下記お得なキャンペーンを実施いたします。
期間：2025年10月23日(木)～12月1日(月)、
内容：2点お買い上げで3,000円引き、3点で6,000円引き、4点以上で10,000円引きにてお買い求めいただけます。
株式会社アルペンについて
創業：1972年7月
資本金：151億円
業績：売上高2,686億円、経常利益104億円（2025年6月期）
事業内容：・各種スポーツ用品、ゴルフ用品、アウトドア用品等の商品開発、販売
・ゴルフ場、スキー場、フィットネスクラブの経営
本件に関するお問合わせ先
ウェブサイト： https://store.alpen-group.jp/corporate/