世田谷文学館 開館30周年記念《ドナルド・キーン展》世田谷文学館 × せたおん 連携イベント

ドナルド・キーン氏がこよなく愛したオペラ、そして交流のあった三島由紀夫氏とのお話をたっぷりとお届け。ここでしか聞けない貴重なトークと生演奏を、世田谷文学館の展示とあわせて、ぜひお楽しみください。


世田谷文学館の企画展《ドナルド・キーン展》（2025/11/15（土）～2026/3/8（日））(https://www.setabun.or.jp/exhibition/20251115-202600308_donaldkeene.html)との連携イベントです。


【第1回】 2025年12月16日（火）18:30開演　「キーンさんの愛したオペラ」


【第2回】 2026年1月18日（日）14:00開演　「ドナルド・キーンと三島由紀夫 ー近代能楽集を巡ってー」


会場：いずれも世田谷文学館1階文学サロン





【第1回】トークとオペラ「キーンさんの愛したオペラ」



【お話】
池辺晋一郎（せたがや文化財団音楽監督）


【演奏】
種谷典子（ソプラノ）
原田圭（バリトン）
高瀬さおり（ピアノ）


【曲目】
オペラ《ラ・トラヴィアータ》より〈ああ、そはかの人か～花より花へ〉
オペラ《フィガロの結婚》より〈もう飛ぶまいぞ、この蝶々〉　　他





池辺晋一郎


【第2回】 座談会と能楽「ドナルド・キーンと三島由紀夫 ー近代能楽集を巡ってー」



織田紘二

児玉竜一

キーン誠己

【座談会】


織田紘二（元国立劇場理事）


児玉竜一（早稲田大学演劇博物館館長）


キーン誠己（ドナルド・キーン記念財団代表理事）


【演目】


仕舞《熊野》浅見重好（観世流シテ方能楽師）


仕舞《葵上》上野公威（観世流シテ方能楽師）


【料金】整理番号付き自由席
各回　一般2,500円
セット　一般4,500円
各回　25歳以下1,000円（セット販売なし）
※未就学児入場不可
※25歳以下割引購入の方は当日要証明書提示
※セット券は枚数限定のため、なくなり次第、販売終了



【申込方法】


公式HP(https://www.setagayamusic-pd.com/event/10439.html)よりオンラインにてお申込みください。


【申込開始】


2025/11/4（火）10:00


【主催】 公益財団法人せたがや文化財団 音楽事業部


【共催】 世田谷文学館