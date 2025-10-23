世田谷文学館 開館30周年記念《ドナルド・キーン展》世田谷文学館 × せたおん 連携イベント
公益財団法人せたがや文化財団
【お話】
【演奏】
【曲目】
【料金】整理番号付き自由席
ドナルド・キーン氏がこよなく愛したオペラ、そして交流のあった三島由紀夫氏とのお話をたっぷりとお届け。ここでしか聞けない貴重なトークと生演奏を、世田谷文学館の展示とあわせて、ぜひお楽しみください。
世田谷文学館の企画展《ドナルド・キーン展》（2025/11/15（土）～2026/3/8（日））(https://www.setabun.or.jp/exhibition/20251115-202600308_donaldkeene.html)との連携イベントです。
【第1回】 2025年12月16日（火）18:30開演 「キーンさんの愛したオペラ」
【第2回】 2026年1月18日（日）14:00開演 「ドナルド・キーンと三島由紀夫 ー近代能楽集を巡ってー」
会場：いずれも世田谷文学館1階文学サロン
【第1回】トークとオペラ「キーンさんの愛したオペラ」
【お話】
池辺晋一郎（せたがや文化財団音楽監督）
【演奏】
種谷典子（ソプラノ）
原田圭（バリトン）
高瀬さおり（ピアノ）
【曲目】
オペラ《ラ・トラヴィアータ》より〈ああ、そはかの人か～花より花へ〉
オペラ《フィガロの結婚》より〈もう飛ぶまいぞ、この蝶々〉 他
池辺晋一郎
【第2回】 座談会と能楽「ドナルド・キーンと三島由紀夫 ー近代能楽集を巡ってー」
織田紘二
児玉竜一
キーン誠己
【座談会】
織田紘二（元国立劇場理事）
児玉竜一（早稲田大学演劇博物館館長）
キーン誠己（ドナルド・キーン記念財団代表理事）
【演目】
仕舞《熊野》浅見重好（観世流シテ方能楽師）
仕舞《葵上》上野公威（観世流シテ方能楽師）
【料金】整理番号付き自由席
各回 一般2,500円
セット 一般4,500円
各回 25歳以下1,000円（セット販売なし）
※未就学児入場不可
※25歳以下割引購入の方は当日要証明書提示
※セット券は枚数限定のため、なくなり次第、販売終了
【申込方法】
公式HP(https://www.setagayamusic-pd.com/event/10439.html)よりオンラインにてお申込みください。
【申込開始】
2025/11/4（火）10:00
【主催】 公益財団法人せたがや文化財団 音楽事業部
【共催】 世田谷文学館