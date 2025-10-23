世田谷文学館 開館30周年記念《ドナルド・キーン展》世田谷文学館 × せたおん 連携イベント

公益財団法人せたがや文化財団

ドナルド・キーン氏がこよなく愛したオペラ、そして交流のあった三島由紀夫氏とのお話をたっぷりとお届け。ここでしか聞けない貴重なトークと生演奏を、世田谷文学館の展示とあわせて、ぜひお楽しみください。

世田谷文学館の企画展《ドナルド・キーン展》（2025/11/15（土）～2026/3/8（日））(https://www.setabun.or.jp/exhibition/20251115-202600308_donaldkeene.html)との連携イベントです。

【第1回】 2025年12月16日（火）18:30開演 「キーンさんの愛したオペラ」

【第2回】 2026年1月18日（日）14:00開演 「ドナルド・キーンと三島由紀夫 ー近代能楽集を巡ってー」

会場：いずれも世田谷文学館1階文学サロン

【第1回】トークとオペラ「キーンさんの愛したオペラ」

【お話】

池辺晋一郎（せたがや文化財団音楽監督）

【演奏】

種谷典子（ソプラノ）

原田圭（バリトン）

高瀬さおり（ピアノ）

【曲目】

オペラ《ラ・トラヴィアータ》より〈ああ、そはかの人か～花より花へ〉

オペラ《フィガロの結婚》より〈もう飛ぶまいぞ、この蝶々〉 他

池辺晋一郎

【第2回】 座談会と能楽「ドナルド・キーンと三島由紀夫 ー近代能楽集を巡ってー」

織田紘二児玉竜一キーン誠己

【座談会】

織田紘二（元国立劇場理事）

児玉竜一（早稲田大学演劇博物館館長）

キーン誠己（ドナルド・キーン記念財団代表理事）

【演目】

仕舞《熊野》浅見重好（観世流シテ方能楽師）

仕舞《葵上》上野公威（観世流シテ方能楽師）

【料金】整理番号付き自由席

各回 一般2,500円

セット 一般4,500円

各回 25歳以下1,000円（セット販売なし）

※未就学児入場不可

※25歳以下割引購入の方は当日要証明書提示

※セット券は枚数限定のため、なくなり次第、販売終了

【申込方法】

公式HP(https://www.setagayamusic-pd.com/event/10439.html)よりオンラインにてお申込みください。

【申込開始】

2025/11/4（火）10:00

詳細を見る :https://www.setagayamusic-pd.com/event/10439.html

【主催】 公益財団法人せたがや文化財団 音楽事業部

【共催】 世田谷文学館