こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
執行役員の職務変更及び人事異動のお知らせ
TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、下記の通り、執行役員の職務変更及び人事異動を行ないますので、お知らせいたします。
記
1. 執行役員の職務変更（2025年12月1日付）
新 現 氏名
常務執行役員 常務執行役員 光畑 達雄（みつはた たつお）
Toyo Tire Holdings of Americas Inc. Toyo Tire Holdings of Americas Inc.
会長 & CEO 会長 & CEO
販売統括部門 米州事業推進本部長
2． 人事異動（2025年12月1日付）
新 現 氏名
米州事業推進本部長 Toyo Tire Canada Inc. 社長 久保 賢治（くぼ けんじ)
Toyo Tire Canada Inc. 社長 米州事業推進本部 米州事業推進部 寺嶋 秀幸(てらじま ひでゆき)
以 上
