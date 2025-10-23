TOYO TIRE株式会社（本社：兵庫県伊丹市、社長：清水隆史）は、下記の通り、執行役員の職務変更及び人事異動を行ないますので、お知らせいたします。




1. 執行役員の職務変更（2025年12月1日付）
　　新 　　　　　　　　　　　　　　　　現 　　　　　　　　　　　　氏名
常務執行役員　　　　　　　　　 　　常務執行役員　　　　　　　　光畑　達雄（みつはた　たつお）
Toyo Tire Holdings of Americas Inc.　Toyo Tire Holdings of Americas Inc.
会長 & CEO　　　　　　　　　　　　会長 & CEO
　　　　　　　　　　　　　　　　 　販売統括部門 米州事業推進本部長





2． 人事異動（2025年12月1日付）
　　　新　　　　　　　　　　　　　　　　現　　　　　　　　　　　　　　氏名
米州事業推進本部長 　　　　　　Toyo Tire Canada Inc.　社長　 　　久保　賢治（くぼ　けんじ)
Toyo Tire Canada Inc.　社長　　米州事業推進本部 米州事業推進部　寺嶋　秀幸(てらじま　ひでゆき)



以　上



