（お知らせ）仙台工場で「地域ふれあいフェア2025」を開催

TOYO TIRE株式会社は去る10月18日（土）、国内の主力タイヤ生産拠点である仙台工場（宮城県岩沼市）において、地域の皆様や従業員の家族を招いた交流イベント「地域ふれあいフェア2025」を開催しましたのでお知らせいたします。





（地域ふれあいフェア2025の様子）


仙台工場は1962年に操業を開始し、地域の皆様からのご支援のもと、半世紀以上にわたりタイヤづくりを続けています。地域社会との共生をめざす活動の一環として、1993年より工場敷地内で「地域ふれあいフェア」を開催しています。

当日は、同工場の所在する岩沼市や周辺地域から約1,100名の方々に来場いただきました。来場者に花鉢をプレゼントしたほか、ステージショーや子ども向け縁日などのイベントプログラムを実施しました。
また、工場ならではの企画として、当社のモノづくりを身近に感じていただけるよう、通常は一般公開していない工場内の見学ツアーを実施。本年は約280名の方にご参加いただき、大変好評をいただきました。
さらに、東京オートサロン2025に出展したレース車両や仙台工場で生産しているOPEN COUNTRYシリーズなどのタイヤを展示。多くの来場者の注目を集め、会場は終日賑わいを見せました。





当社はこれからも事業活動を行なう各拠点所在地において、企業市民としてさまざまな活動を通じて地元の皆様と交流を図り、地域社会に貢献してまいります。


