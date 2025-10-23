矢沢あい原作『NANA』とバッグブランド「nana-nana」初のコラボレーション商品を日本国内販売スタート

コネクト株式会社

2025年10月28日（火）、コネクト株式会社（本社：東京都港区／代表取締役会長：百瀬俊介、代表取締役社長：山田雄亮、取締役：小川知志）の子会社である73株式会社が展開するブランド「nana-nana」は、2000年代を代表する漫画『NANA』（原作：矢沢あい）とのコラボレーションアイテムを日本国内で発売いたします。

本コラボレーションアイテムは、2025年9月30日（火）～10月5日（日）にフランス・パリで開催されたポップアップストアにて数量限定で先行販売されました。現地では多くの来場者の関心を集め、一部アイテムは販売期間中に完売。ブランドの世界観と原作のストーリーを融合させた独自のプロダクトに、来場者からは好意的な反応が寄せられました。

フランス、英語圏をはじめ海外でも愛読される『NANA』、東京発、東京・ロサンゼルスを拠点とする「nana-nana」 と、世界で愛される両ブランドの今回のコラボレーションでは、『NANA』に登場するキャラクターや物語にインスパイアされたアイテムを展開します。物語の世界観や感情を「nana-nana」ならではのミニマルでアート性の高いフォルムに落とし込み、ファッションとカルチャーが融合する新たなアプローチで表現します。

■コラボ商品概要

販売期間：2025年10月28日(火)10:00～11月14日(金)23:59まで

※一部商品は受注販売となります。

販売店舗：nana-nana オフィシャルサイト

https://nananana-jp.com/

商品名: A5 PVC BAG (NANA x nana-nana)

色: Black

サイズ: W 148mm x H 210mm

メーカー希望小売価格 \11,000 (税込)

※こちらの商品は受注販売のみとなります。

商品名: A4 PVC BAG (NANA x nana-nana)

色: Black

サイズ: W 210mm x H 297mm

メーカー希望小売価格： \13,200 (税込)

※こちらの商品は受注販売のみとなります。

商品名：A5 TPU TOTE BAG (NANA x nana-nana)

カラーバリエーション（7色）

色: Clear, Red, Pink, Grey, Purple, Blue, Light Pink

サイズ: W148mm × H210mm

メーカー希望小売価格：\8,800（税込）

【NANA × nana-nana POP UP STORE in Paris】

開催日：2025年9月30日(火)～10月5日(日)

会場：Galerie 20 Thorginy

住所：20 RUE DE THORIGNY, Paris, France

■コラボの背景

本コラボレーションは、“nana”という共通の名前が、両社が持つカルチャー、ファッション感覚を背景に実現したものです。

『NANA』が描く強い個性と感情、「nana-nana」の実験的でアートな要素が融合し、世代や性別を超えて楽しめる特別なコレクションが誕生しました。

◆nana-nanaについて

世界的知名度を持つブランドやアーティスト、デザイナーとのコラボレーションを中心に活動する「nana-nana」。2017年よりオリジナルレーベルをスタートしバッグやクッションを中心としたインダストリアルなデザインが特徴。2020年からはリサイクル素材を多用しサステナビリティへの取り組みに尽力しています。現在は東京とロサンゼルスに拠点を置き活動しています。

・nana-nana 公式HP：https://nananana-jp.com/

・nana-nana 公式Instagram：https://www.instagram.com/nanananaofficial/

本件に関するお問合せ先

73株式会社

電話：03-4446-2110

メールアドレス：info@setenta-y-tres.com